Championnat Pro 1 : Le sauve-qui-peut bat son plein

A quatre journées de la fin, le championnat national de football Maroc Telecom Pro 1 retiendra l’attention des observateurs lors de la 27e journée qui se déroulera en cette fin de semaine. Des rencontres qui dévoileront beaucoup de choses surtout en bas du tableau où l’étau se resserre davantage sur trois équipes à savoir, le MAT, le KACM et le CRA.

Ainsi, les matchs de samedi seront décisifs pour le haut du classement. A 16h, le MCO accueille le HUSA au stade municipal d’Oujda. Une rencontre importante pour les Gadiris qui aspirent à décrocher une place pour une compétition africaine.

Même objectif pour le Raja de Casablanca qui se déplacera à Oued Zem pour affronter le RCOZ sur son stade municipal à partir de 16h. Tenus en échec lors du dernier match face au FUS (0-0), les Vert et Blanc tenteront de se racheter, même loin de leurs bases, en remportant les trois points qui leur permettront de consolider leur position de dauphin.

A 18h, le FUS reçoit l’AS FAR au Complexe Moulay Abdellah de Rabat. Un derby intéressant même si les deux équipes ne figurent pas parmi le peloton de tête.

Pour ce qui est des matchs de dimanche, le MAT reçoit le CRA dans le sommet du bas du tableau à 15h au stade Saniet R’mel. Avec deux petits points d’avance sur leurs adversaires du jour, les Tétouanais n’ont pas droit à l’erreur s’ils veulent encore croire au maintien. En face, le CRA, lanterne rouge, semble être le plus proche de la relégation vu les mauvais résultats enregistrés dernièrement.

A 16h, le CAYB affronte le DHJ au stade municipal de Berrechid. Une rencontre plutôt équilibrée entre deux formations qui occupent pratiquement la même place et qui tentent d’assurer une qualification africaine.

A 17h, le KACM croisera le fer avec l’IRT au Grand stade de Marrakech. Une confrontation capitale pour les deux clubs même si les objectifs sont différents. Les locaux, partageant la dernière place avec le CRA avec 23 points, n’auront d’autre choix que la victoire s’ils veulent raviver leurs chances de maintien. Pour leur part, les Tangérois, troisièmes, visent une participation africaine.

Le match devant opposer l’OCS à la RSB a été reporté au mercredi 8 mai à 21h30 au stade El Massira de Safi.