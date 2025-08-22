Chahrazad Rkayna : La voix de la femme marocaine dans l'art contemporain

Chahrazad Rkayna est considérée comme l'une des artistes marocaines les plus remarquables dans les domaines de la musique et du théâtre. Née le 2 mars 1960 à Tétouan, elle a grandi dans une famille profondément imprégnée d'art et d'authenticité. Sa mère, Achaouch Zerouala, jouait du luth, ce qui a favorisé le développement précoce de son talent artistique.



Chahrazad a appris le luth auprès de sa mère avant de se tourner vers le violon avec le professeur Abdelwahed Netifi. Son talent s’est affirmé dès l’enfance, encouragé par sa mère. Elle a participé à de nombreux concerts officiels, religieux et événements marocains, et a collaboré avec l'artiste Aliya al-Mujahid. Elle a aussi pris part à des festivals internationaux comme Mawazine et a effectué des tournées artistiques dans plusieurs villes d’Italie, d’Espagne, du Portugal et de France.



En Espagne, ses intérêts artistiques se sont élargis à la poésie, au chant, à la composition et au théâtre. Elle a joué dans plusieurs films espagnols, notamment Susana et Rafal Rafal. Elle a aussi composé des morceaux pour diverses œuvres artistiques, dont Susana, qui a reçu les louanges d’un critique musical britannique réputé.



Chahrazad Rkayna est une artiste aux talents multiples, avec une carrière riche en réalisations. Elle aime composer, écrire, chanter, et elle est passionnée par la cuisine et la pâtisserie. Elle garde de précieux souvenirs de l’Institut libre de Tétouan où elle a étudié. Elle a également partagé la scène avec des chanteurs célèbres, comme Antonio Orozco. Grâce à son immense talent, elle a su s’imposer au niveau international et laisser une empreinte artistique mémorable dans le monde de la musique et des arts.



