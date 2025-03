Chaabani se félicite d'un sacre "mérité"

L'entraîneur de la Renaissance Sportive de Berkane, Mouine Chaabani, s'est félicité d'un sacre "mérité" pour son équipe, qui a remporté le premier titre de championnat de son histoire.



"Nous avons abordé cette saison avec de grands objectifs, notamment une place qualificative en Ligue des champions", a-t-il souligné dans une déclaration à la chaîne Arriyadia, notant qu’au fur et à mesure des journées, ses protégés croyaient en leurs chances de s’adjuger le titre de championnat.



Cependant, a-t-il relevé, "nous avons négocié chaque match selon ses spécificités et nous avons respecté toutes les équipes que nous avons affrontées, en donnant le maximum durant chaque match".



Chaabani a profité de l’occasion pour adresser ses remerciements et ses félicitations au public berkani et à toutes les composantes de la RSB, faisant savoir que les joueurs auront le temps de savourer ce sacre historique avant de plier la page pour se concentrer sur les autres échéances dans lesquelles l’équipe est engagée.



Pour sa part, le président de la Renaissance de Berkane, Hakim Benabdellah, a relevé que ce sacre est le fruit d’un travail de longue haleine.

"C’est un projet sportif sur lequel nous travaillions depuis plusieurs années", a-t-il mis en avant, notant que ce sacre sera gravé dans la mémoire de tous les Berkanis et dans les annales du sport national.



Il a, dans sens, indiqué que ce titre est un nouveau début vers d’autres consécrations, tout en adressant ses félicitations aux joueurs qui ont fait montre d’une forte discipline et d’une grande persévérance et au public qui a mené la RSB jusqu’au sacre.



Quant à Youssef Mehri, joueur de la Renaissance de Berkane, il s’est dit fier de contribuer à ce titre, notant que les joueurs, depuis le début de la saison, croyaient à ce sacre et ont fourni beaucoup d'efforts pour se l’accaparer.

Il a affirmé que la RSB fera preuve de la même détermination pour briller en Coupe de la CAF et en Coupe du Trône.



La Renaissance de Berkane a remporté le titre de la Botola Pro D1 "Inwi", au terme de son match nul (1-1) face à l'Union de Touarga, samedi soir au stade municipal de Berkane pour le compte de la 25è journée.