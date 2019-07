La chanteuse canadienne a passé une grande partie de son enfance dans les foyers, en compagnie de sa mère et de ses frères et sœurs. Quand elle était adolescente, elle dormait dans les bus, avant de porter son choix sur une maison abandonnée. Les temps difficiles sont maintenant une histoire du passé. Depuis, elle s’est fait un nom dans le monde entier et a une bonne situation financière.