Vedette de cinéma et comédienne occasionnelle, Cindy Crawford a flashé sur son futur époux lorsqu’elle avait 21 ans. 17 ans d’écart entre Richard Gere et l’actrice, c’est quand même beaucoup. Cependant, leur amour triomphe et le couple officialise son union en 1991. Hélas, leur mariage s’achève après 4 ans de relation.