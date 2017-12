Ces journalistes qui nous ont quittés ...

L'année 2017 a été apparemment impitoyable à l'égard d'une poignée de journalistes marocains qui ont marqué de leur empreinte la scène médiatique nationale.

L'écrivain, journaliste et homme politique, Abdelkrim Ghallab, fait partie de ces figures emblématiques qui ont tiré leur révérence après avoir consacré près de 70 ans de leur vie au travail journalistique.

Peu de temps après sa mort, les téléphones ont à nouveau sonné, annonçant le décès de l'illustre journaliste Abdelkader Chabih.

Moins d'une semaine plus tard, une nouvelle annonce est venue secouer le corps médiatique marocain. Khalid Mechbal s'en est allé!

Cette année a également été marquée par le décès de l’icône de la presse nationale, Mounir Rahmouni.

La famille de la presse au Maroc a été également endeuillée par la perte de deux éminents journalistes, à savoir Omar Anouari et Mohamed Abenkcer.

Abdellatif Nazine et Mohamed Majdouli, Abdelilah El Fettouhi nous ont également quittés en cette année d’hécatombe.

Le journalisme d'agence n'a pas été épargné par ces pertes: deux de ses éminents représentants, Mohammed Chakor et Mohamed El Kanssouri, ayant tiré leur révérence.