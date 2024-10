Cérémonie en l'honneur de l’équipe nationale de futsal de retour d’Ouzbékistan

La Fédération Royale marocaine de football (FRMF) a organisé, mardi au Complexe Mohammed VI de football à Salé, une cérémonie en l'honneur de l’équipe nationale de futsal, qui a atteint les quarts de finale de la Coupe du monde qui se poursuit jusqu’au 6 octobre en Ouzbékistan.



A cette occasion, le président de l’instance fédérale, Fouzi Lekjaa, a félicité les joueurs de l'équipe nationale de futsal pour leur niveau lors de cette compétition mondiale, relevant que certains détails ont entravé leur ambition de remporter le titre mondial, indique la FRMF dans un communiqué publié sur son site internet.



M. Lekjaa a souligné que, grâce aux Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI, la Fédération Royale marocaine de football a lancé plusieurs chantiers pour le développement du football national aux niveaux régional, continental et international.



Le plafond des attentes des supporters marocains est sans limite, a noté M. Lekjaa, cité dans le communiqué, appelant tous les responsables du futsal à élaborer un programme d'action visant à promouvoir cette discipline, d'autant plus que le Maroc s’apprête à présenter sa candidature pour accueillir la prochaine édition de la Coupe du monde.



De son côté, le sélectionneur national, Hicham Dguig a exprimé sa satisfaction de l'accueil de la délégation de l’équipe nationale à son retour d'Ouzbékistan, ajoutant que de nombreuses contraintes ont pesé sur les Lions de l'Atlas lors de cette compétition internationale, précise la même source.



Le capitaine du Cinq national, Soufiane El Mesrar, a, pour sa part, mis l’accent sur les moyens mis à la disposition des joueurs de l’équipe nationale par l’instance fédérale, soulignant la nécessité de poursuivre le travail pour progresser et maintenir les acquis du futsal national.



Le président de la Ligue nationale de football diversifié, Taha El Mansouri, a, quant à lui, remercié la FRMF et son président pour les moyens importants mis à la disposition des éléments nationaux lors de la Coupe du monde, saluant les efforts du staff et des joueurs de l’équipe nationale de futsal.