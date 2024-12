Cérémonie en l’honneur de Khalil Seddini, médaillé d’argent au championnat du monde de jet ski

La Fédération Royale marocaine de motonautique (FRMM) a organisé, vendredi à la Marina de Salé, une cérémonie en l’honneur du champion marocain Khalil Seddini, médaillé d’argent au championnat du monde de jet ski, organisé récemment à Pattaya en Thaïlande.



Seddini a occupé la 2ème place après avoir glané 86 points à l’issue des deux manches, derrière le Philippin, Angelo Vientos, qui a remporté l’or avec 120 points. La médaille de bronze est revenue au Néo-zélandais Noah Skipps (53 pts).



Dans une déclaration à la MAP, le président de la FRMM, Abdelhalim El Aidi, a indiqué que cette cérémonie est une reconnaissance de l’exploit du champion marocain Khalil Seddini qui est le fruit d’intenses efforts de tous les intervenants, notamment l’instance fédérale et la direction technique nationale. "Nous visons une bonne participation lors du prochain championnat du monde prévu l’année prochaine pour décrocher le sacre mondial", a-t-il noté, ajoutant que l’objectif est de représenter le Maroc dans toutes les catégories et disciplines.



"Grâce au bon niveau du championnat national, nous pouvons espérer découvrir de nouveaux talents qui hisseront haut les couleurs nationales et ainsi conforter la position du Maroc aux niveaux continental et international", s’est-il réjoui.



Le vice-champion du monde Khalil Seddini a, pour sa part, souligné que son exploit est amplement mérité compte tenu de la rude concurrence entre les participants pour décrocher une place au podium. "Cette médaille d’argent me conforte dans mon ambition de remporter le titre mondial lors du prochain championnat du monde", a-t-il indiqué, soulignant qu’il va entamer un programme intensif de préparation pour réaliser son objectif.

Khalil Seddini avait remporté le titre de la Coupe Mohammed VI de jet ski, disputée en novembre dernier à Agadir.