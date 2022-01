Céline Dion “ paranoïaque ” avec “de mauvaises pensées ”?

Des confidences inattendues. En 2019, Céline Dion fait son grand retour sur scène, trois ans après la disparition de son mari, René Angélil. Bien décidée à revenir sur le devant de la scène, tout s'est soudainement arrêté il y a quelques mois. Après un premier report de sa tournée à cause de la pandémie de Covid-19, elle a finalement annoncé, début janvier, l'annulation de ses dates aux Etats-Unis, et ce à cause de problèmes de santé.



Par la suite, de nombreuses rumeurs ont vu le jour, indiquant qu'elle était au plus mal et incapable de marcher. Sur le plateau de Touche pas à mon poste ce jour, c'est Matthieu Delormeau qui a donné de ses nouvelles. "Elle est très maigre. Elle a les cheveux gris", a-t-il d'abord indiqué avant d'ajouter : "Sa sœur a parlé, elle a dit qu'elle avait une fibromyalgie, c'est-à-dire une maladie musculaire qui fait qu'elle est quasiment allongée toute la journée". Selon les propos du chroniqueur, Céline Dion serait "beaucoup déprimée. Elle a de mauvaises pensées et a même déclaré qu'elle devient paranoïaque et entend René lui parler", a-t-il conclu. Des révélations qui ne passent pas inaperçues.