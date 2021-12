Célébration du 88ème anniversaire des batailles de Jbel Baddou

La famille de la résistance et de l’Armée de libération a célébré, mardi à Errachidia, le 88ème anniversaire des batailles de Jbel Baddou (1933), considérées comme une épopée glorieuse de l’histoire du Royaume qui restera gravée à jamais dans les annales de la lutte nationale pour la liberté et l'indépendance. Intervenant lors d’un meeting organisé à cette occasion, le haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’Armée de libération, Mustapha El Ktiri, a souligné que ces batailles, qui se sont déroulées à Tafilalet, berceau de la dynastie alaouite, sont l'une des épopées glorieuses de la lutte nationale pour s'affranchir du joug colonial. Il a rappelé que Tafilalet et ses habitants ont toujours été présents dans la lutte nationale pour l’indépendance et l’unité du pays, ajoutant que la société tribale de l’époque au niveau de cette région, qui a fait preuve d’une résistance sans faille contre l’occupant, a refusé toute forme d’ingérence étrangère. M. El Ktiri a relevé que les tribus et habitants de Tafilalet avaient bravement résisté, depuis le début du 20ème siècle, et fait montre d'un sens élevé de sacrifice pour repousser l'occupant, notamment en 1908 après que les forces coloniales ont procédé à l’implantation de leur premier camp dans le centre de Boudnib, qui servait de base pour le lancement de leurs attaques. Cette région du Royaume, at-il poursuivi, a été ainsi le théâtre de plusieurs batailles, dont celles de Boudnib (1908), d’Ifri (1914) et de Meski (1918), ainsi que des batailles de Tafilalet et d’autres qui se sont déroulées aux environs de Goulmima. Il a fait observer que les autorités coloniales n’avaient pu étendre leur domination sur l’ensemble du territoire de la province qu’après la violente offensive lancée en août 1933, précisant que les différentes tribus de Tafilalet ont fait preuve d’un sens élevé de patriotisme et d’une grande résistance et bravoure, réussissant ainsi à faire face aux attaques cruelles des forces de l’occupant contre la population. Le haut-commissaire a souligné que les habitants de cette région du Maroc ont été parmi les premiers à prendre part à la lutte et aux opérations de résistance, suite au complot odieux ourdi par les autorités du protectorat, le 20 août 1953, en exilant Feu SM Mohammed V, héros de l'indépendance, de son compagnon de lutte, Feu SM Hassan II, et l'auguste Famille Royale. M. El Ktiri a fait savoir, par ailleurs, que le réseau des Espaces dédiés à la mémoire historique de la résistance et de la libération dans la province d’Errachidia vient d’être élargi avec une nouvelle structure construite dans la commune d’Aghbalou N’Kardous, dans le cadre d’un partenariat entre le Haut-commissariat, la wilaya de la région de Drâa-Tafilalet, le Conseil de la province d’Errachidia, le Conseil de cette commune et le Programme de développement territorial durable des oasis du Tafilalet. A l’issue de ce meeting, tenu en présence notamment du secrétaire général de la wilaya de la région de Drâa-Tafilalet et du président du Conseil local des oulémas d’Errachidia, un hommage a été rendu à 9 anciensrésistantsissus de la province, en reconnaissance de leur dévouement etsacrifices au service de la nation. Des aides financières ont été offertes à des veuves et membres de la famille de la résistance et de l’Armée de libération.