Célébration à Nouakchott du 65ème anniversaire de la visite de feu SM Mohammed V à M’hamid El Ghizlane

Le Centre culturel marocain de Nouakchott a organisé, mercredi soir, une cérémonie en célébration du 65ème anniversaire de la visite historique de feu SM Mohammed V à M'hamid El Ghizlane, du 65e anniversaire de la bataille de Dcheira et du 47e anniversaire du départ du dernier soldat étranger des provinces du Sud.



S'exprimant lors de cette cérémonie organisée en collaboration avec l'Association marocaine pour l'unité et la solidarité, l'ambassadeur du Maroc en Mauritanie, Hamid Chabar, a souligné que le Maroc, sous le leadership clairvoyant de SM le Roi Mohammed VI, poursuit son processus de développement et de modernisation sur tous les plans, en s’attachant à son intégrité territoriale et sa pleine souveraineté sur ses provinces du Sud.



Et de mettre en avant les victoires diplomatiques remportées par le Maroc dans le cadre de sa lutte au sujet de sa cause nationale, grâce à une approche volontariste permettant de consolider les acquis et défendre les intérêts suprêmes de la nation, conformément aux Hautes instructions Royales.



Grâce à une diplomatie active et une mobilisation nationale, le bal des soutiens à la marocanité du Sahara s’est poursuivi avec des positions fortes exprimées au niveau international, a fait remarquer M. Chabar.



Cette démarche a été couronnée par la reconnaissance par les Etats-Unis de la pleine souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud et par d'autres pays tels que l'Espagne du sérieux et de la crédibilité de l'initiative d'autonomie comme seule base pour régler le conflit artificiel autour du Sahara marocain.