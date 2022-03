Ceferin fustige le “non-sens total” de la Super Ligue et ses partisans

Le président de l'UEFA Aleksander Ceferin a décrié jeudi le "non-sens total" du projet de Super Ligue européenne, toujours porté par trois clubs, le Real Madrid, Barcelone et la Juventus Turin, dont les dirigeants "vivent dans un monde parallèle", selon lui.



"Ils ont d'abord lancé cette idée insensée en pleine pandémie", a lancé Aleksander Ceferin interrogé, lors d'un forum organisé par le Financial Times, à propos du projet de ligue privée dissidente initiée en avril par plusieurs clubs européens.



"Maintenant, nous lisons chaque jour des articles indiquant qu'ils prévoient de lancer une autre idée en pleine guerre (en Ukraine). Ils vivent à l'évidence dans un monde parallèle", a fustigé le dirigeant de l'instance européenne s'exprimant depuis son siège à Nyon (Suisse).



"Pendant que nous sauvons des joueurs, avec d'autres acteurs, et que nous apportons notre aide dans une situation terrible, ils travaillent sur un projet comme celui-là. (...) C'est un non-sens total et tout le monde le sait, sauf eux", a-t-il enfoncé.



Des douze clubs ayant annoncé en avril leur volonté de créer la Super Ligue, une ligue dissidente privée réunissant les plus grandes équipes européennes, neuf s'étaient rapidement désolidarisés face à la pression de leurs propres joueurs et supporters, ainsi que des gouvernements et des instances dirigeantes du football.



A la tête d'un des trois clubs n'ayant pas renoncé, le patron de la Juventus Andrea Agnelli, l'un des architectes du projet aux côtés du président du Real Florentino Perez, doit s'exprimer lors de ce même forum et il a été ciblé par Aleksander Ceferin.



"Il est intéressant de voir qu'ils critiquent l'UEFA et l'ECA(l'association européenne des clubs, défendant leurs intérêts, ndlr). L'un d'eux était le président de l'ECA (Andrea Agnelli) et j'ai une citation dans laquelle il faisait l'éloge du système une semaine avant qu'ils ne lancent la première Super Ligue", a-t-il déclaré.



Aleksander Ceferin a indiqué que les clubs étaient libres d'organiser leurs propres compétitions, mais il a prévenu qu'ils ne pouvaient plus espérer participer aux compétitions de l'UEFA telles que la lucrative Ligue des champions s'ils remettaient en cause la structure actuelle du football.



Quant au président de la Ligue espagnole de football, Javier Tebas, il a été plus véhément encore à l'encontre des trois partisans de la Super Ligue, le Real Madrid, Barcelone et la Juventus: "Chaque fois que j'entends une communication de ces clubs, ça m'énerve, ils mentent plus que Poutine pour être honnête", a jugé Javier Tebas, traduit par un interprète.



"Parmi toutes les ligues nationales, nous devons être stupides, a-t-il asséné. Nous sommes tous unanimes pour dire que la Super Ligue nuit aux ligues nationales. Mais ces trois-là disent +non, non, non, ne vous inquiétez pas+. Pour moi, c'est une ins