Ceci intéresse le Onze national

Le buteur Kaveh Rezaei, pourtant en verve avec son club de Charleroi dans le championnat belge, n'a pas été retenu dans la liste des 24 joueurs iraniens pré-sélectionnés pour le Mondial-2018, au contraire de Massoud Shojaei et Ehsan Hajsafi, censés être interdits de sélection pour avoir joué en club contre une équipe israélienne.

En l'absence de Rezaei, auteur de 16 buts en 39 matchs de championnat belge cette saison, l'Iran pourra notamment compter sur Alireza Jahanbakhsh qui est devenu le premier Iranien à terminer meilleur buteur d'un championnat européen: il a inscrit cette saison 21 buts pour l'AZ Alkmaar dans le championnat des Pays-Bas.

La sélection iranienne est dirigée depuis sept ans par le Portugais Carlos Queiroz, ancien entraîneur du Real Madrid et assistant d'Alex Ferguson à Manchester United.

Au Mondial en Russie (14 juin - 15 juillet), l'Iran, surnommé Team Melli, évoluera dans le relevé groupe B en compagnie de l'Espagne, du Portugal et du Maroc.

La liste définitive doit être ramenée à 23 joueurs le 4 juin.



La liste des joueurs convoqués

est la suivante :

Gardiens (3): Alireza Beiranvand (Persepolis), Rashid Mazaheri (Zob Ahan), Amir Abedzadeh (Maritimo/POR)

Défenseurs (8): Ali Gholizadeh (Saipa), Majid Hosseini (Esteghlal), Milad Mohammadi (Akhmat Grozny/RUS), Mohammad Khanzadeh (Padideh), Morteza Pouraliganji (Alsaad/QAT), Pejman Montazeri (Esteghlal), Ramin Rezaeian (Ostende/BEL), Roozbeh Cheshmi (Esteghlal)

Milieux (6): Ehsan Haji Safi (Olympiacos/GRE), Karim Ansarifard (Olympiacos/GRE), Massoud Shojaei (AEK Athens/GRE), Mahdi Torabi (Saipa), Omid Ebrahimi (Esteghlal), Said Ezatolahi (Amkar Perm/RUS)

Attaquants (7): Alireza Jahanbakhsh (AZ Alkmaar/NED), Ashkan Dejaghar (Nottingham Forest/ENG), Mahdi Taremi (Al-Gharafa/QAT), Reza Ghoochannejhad (Heerenveen/NED), Saman Ghoddos (Ostersunds/SWE), Sardar Azmoun (Rubin Kazan/RUS), Vahid Amiri (Persepolis)