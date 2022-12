Ce que préfigure le drame zéro-Covid de la Chine

Les dirigeants chinois ont toujours su qu'ils devraient éventuellement abandonner leur politique zéro Covid, et que plus ils attendraient, plus la transition serait douloureuse.



Pourtant, ils semblaient embourbés dans la politique, incapables de l'abandonner et de passer à autre chose. Ensuite, un incendie dans un immeuble d'appartements dans le Xinjiang fermé a tué dix personnes dont la fuite a été contrecarrée par des portes verrouillées et des entrées bloquées. Cela a déclenché les plus grandes manifestations anti-gouvernementales en Chine depuis le mouvement Tiananmen de 1989 et est devenu le catalyseur de la décision des autorités de finalement commencer à assouplir les restrictions.



Les manifestations étaient l'expression de la frustration et de la colère accumulées pendant près de trois ans de fermetures agressives, avec des familles coincées chez elles pendant des mois, incapables de rendre visite à leurs proches mourants, d'accéder à des soins de santé réguliers ou même d'acheter de la nourriture.



Par rapport à 1989, la réponse du gouvernement a été particulièrement modérée : la police a dispersé les manifestations avec relativement peu de violence, bien que cela reflète en partie sa capacité à utiliser les nouvelles technologies de surveillance pour traquer et décourager les manifestants. Le gouvernement chinois a également apparemment écouté les manifestants. Il a maintenant abandonné certaines de ses politiques Covid les plus sévères, telles que l'obligation de mettre en quarantaine dans les installations de l'État.



Mais la sortie du zéro Covid sera longue et difficile - et pas seulement du point de vue de la santé. Les récents bouleversements indiquent des défis politiques plus larges auxquels la Chine sera confrontée dans les années à venir.



Le plan d'action pour sortir du zéro-Covid est connu des dirigeants chinois depuis un certain temps. Ils doivent renforcer l'immunité de la population - en particulier celle des personnes âgées - grâce à une combinaison de taux de vaccination plus élevés et de vaccins étrangers plus efficaces. Sinon, les épidémiologistes estiment que l'ouverture pourrait causer 1 à 2 millions de décès par Covid en Chine.



Certes, pour une population de 1,4 milliard d'habitants, même deux millions de décès représenteraient un taux de mortalité bien inférieur à celui des Etats-Unis, où plus d'un million sont morts sur une population de 330 millions. Mais, après des années passées à souffrir sous des confinements stricts alors que le gouvernement vantait ses références zéro Covid, il est peu probable que le peuple chinois trouve cette distinction réconfortante.



La Chine a déjà tenté d'assouplir ses restrictions en cas de pandémie, pour les resserrer lorsque les cas ont augmenté. Cette tendance se poursuivra probablement jusqu'à ce qu'un nombre suffisant de personnes âgées soient vaccinées et que le gouvernement et le public acceptent le risque accru d'infection et de décès. En ce sens, la Chine suivra la voie instable vers une « normale » post-pandémique que d'autres pays ont empruntée.



Ce qui distingue la Chine, ce sont les enjeux politiques. Zéro-Covid a fait l'objet d'une lutte de pouvoir , qui s'est déroulée en grande partie à huis clos, entre le président Xi Jinping, qui était attaché à l'approche dure, et des modérés, comme le Premier ministre Li Keqiang, qui a prôné des règles moins strictes en faveur. de la croissance économique.



Xi a gagné haut la main. La Chine a maintenu le zéro Covid, il a été nommé pour un troisième mandat sans précédent en tant que secrétaire général du Parti communiste chinois, et la direction du Comité permanent, y compris Li, a été remplacée par ses loyalistes. Notamment, au moment de sa victoire politique - lors du 20e Congrès national du PCC en octobre - Xi a de nouveau souligné l'importance du zéro-Covid. L'abandon de la politique moins de deux mois plus tard porte un coup à la crédibilité de Xi.



Mais il ne s'agit pas d'un seul homme. Le drame zéro-Covid pourrait menacer la légitimité de l'ensemble du gouvernement chinois – et près de 75 ans de régime à parti unique.



En effet, l'autocratie chinoise masque une instabilité systémique. Lorsque les citoyens des démocraties ne sont pas satisfaits de la performance de leurs politiciens, ils les rejettent. Le changement de leadership ne déstabilise pas le système, car les élections font partie du cadre politique. Mais la Chine n'a pas de mécanisme formel permettant aux citoyens d'influer de manière significative sur la politique, de sorte que les citoyens mécontents doivent recourir à des formes d'expression «illégales», comme les protestations.



Comme ces activités sont en dehors des règles, elles érodent la structure institutionnelle du pays. De plus, dans un système à parti unique, une protestation contre la politique du gouvernement équivaut à une protestation contre le Parti, et donc contre le régime tout entier.



Cela est particulièrement vrai aujourd'hui, car Xi a consolidé son emprise sur le pouvoir en le concentrant entre ses propres mains. En fait, lors des récentes manifestations, certains manifestants ont appelé à la destitution de Xi en tant que secrétaire général et même à la fin du règne du PCC. C'est une position beaucoup plus radicale que celle prise par le mouvement Tiananmen, qui s'est produit à une époque où le pouvoir était plus dispersé.



Dans la Chine d'aujourd'hui, être en désaccord avec toute politique gouvernementale équivaut à être en désaccord avec Xi – et donc avec le PCC. Cela crée un dilemme pour les personnalités modérées : si elles ne sont pas d'accord avec la position officielle du gouvernement sur une question, elles doivent choisir entre la contester et défendre la légitimité du Parti et la stabilité du régime.



Quant aux manifestations, le gouvernement adoptera sans aucun doute des mesures pour éviter qu'elles se reproduisent. Avant la pandémie, les manifestations dans les villes chinoises étaient souvent suivies d'un investissement accru dans la surveillance policière et d'un déclin de la résistance populaire. Il est peu probable que cette fois soit différente. Le PCC ne veut pas que sa capitulation sur le zéro-Covid encourage les Chinois à descendre dans la rue chaque fois qu'ils ne sont pas d'accord avec une décision politique. Même si le gouvernement assouplit les restrictions en cas de pandémie, il resserrera encore le contrôle sur la sphère publique.



Les développements récents apportent donc des nouvelles mitigées pour le peuple chinois. Les optimistes peuvent dire que la fin du zéro-Covid est enfin en vue, le gouvernement a répondu aux demandes du peuple et les manifestations ont été dispersées avec peu d'effusion de sang. Les pessimistes, quant à eux, souligneront le rejet par le public des règles Covid du gouvernement, noteront comment cela augmente les enjeux politiques de la prochaine politique controversée et prédiront que les années à venir apporteront probablement un contrôle gouvernemental de plus en plus strict dans un contexte d'instabilité croissante.



Par Nancy Qian

Professeure d'économie managériale et de sciences de la décision à la Kellogg School of Management de la

Northwestern University