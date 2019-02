Ce lourd secret sur le prince Charles que Lady Di voulait révéler avant sa mort

De nombreux mystères entourent le couple formé par le prince Charles et Camilla Parker-Bowles. Et si les révélations se sont multipliées ces dernières années, il y a encore un lourd secret que Lady Diana n'aurait pas eu le temps de dévoiler...

La famille royale britannique n’a jamais autant tremblé que pendant que Lady Diana était Princesse de Galles. En 2004, la diffusion du documentaire Diana : In her words a même fait l’effet d’un raz-de-marée au sein de la Cour. Il faut dire que l’épouse du prince Charles y faisait des révélations fracassantes. Non seulement elle y évoquait plusieurs anecdotes troublantes concernant son époux, mais en plus, elle affirmait que ce dernier entretenait une relation secrète avec Camilla Parker-Bowles, et ce depuis le tout début de leur union. Pourtant, il y a un secret que la princesse des cœurs n’a jamais eu le temps de révéler, et pas des moindres…

Le prince Charles et Camilla Parker-Bowles auraient un lourd secret en commun.

En plus d’avoir eu une liaison extra-conjugale avec Camilla Parker-Bowles, le prince Charles aurait également eu un fils caché avec cette dernière ! C’est du moins ce qu’affirme Simon Dorante-Day, un Australien de 52 ans, dans les colonnes de New Idea. Lui, qui a déjà plusieurs fois demandé à ce que des tests ADN soient réalisés, assure même que Lady Diana était au courant de son existence. «A l'époque, toutes sortes de rumeurs circulaient au sujet de la famille royale et mon existence en faisait partie. Je pense que Diana était à un moment où elle cherchait des réponses sur sa vie, sur le tort qu'elle avait subi, et qu'elle allait le rendre public », peut-on lire dans les pages du magazine australien.