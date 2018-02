Casablanca à l’heure du championnat d’Afrique de cyclisme sur piste

La treizième édition du championnat d’Afrique de cyclisme sur piste a débuté, mercredi, au vélodrome d’Anfa à Casablanca, sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Dix sélections masculines et féminines (juniors et seniors) prennent part à cette épreuve continentale, à savoir l’Algérie, l’Afrique du Sud, le Burundi, la Côte d’Ivoire, l’Egypte, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Nigeria et le Maroc, pays hôte.

Ce championnat sur piste, qui se poursuit jusqu’à samedi prochain, fait partie du circuit «Africa Tour», placé sous l’égide de l’Union cycliste internationale (UCI). Il s'agit surtout de l’une des principales épreuves qualificatives aux Mondiaux-2018.

La tenue de cette compétition à Casablanca traduit le rôle d’avant-garde que joue le Royaume sur la scène continentale et son adhésion à tout ce qui est africain dans tous les domaines, a déclaré à la MAP le président de la Fédération Royale marocaine de cyclisme (FRMC), Mohammed Belmahi.

Le président de la FRMC, membre du comité directeur de l'UCI, a souligné que l'organisation de ce championnat s’inscrit dans le cadre des efforts de la Fédération pour la promotion de cette discipline dans le continent et de son engagement dans la mise en œuvre de la démarche Royale visant l’instauration et le renforcement d'une coopération agissante entre les pays africains, dans la mesure où le sport est l'un des leviers du développement humain.

Le choix de Casablanca est aussi une reconnaissance de la part de la famille africaine de la capacité organisationnelle du Maroc et de ses efforts pour le développement du sport de manière globale dans le continent, a-t-il relevé.

De son côté, le président de la Confédération africaine de cyclisme, l'Egyptien Wagih Azzam, s'est félicité des progrès réalisés par cette discipline dans le continent, comme le prouvent la multiplication des épreuves et la hausse du nombre des pays participants.

La CAC a mis au point un dense programme pour capitaliser les acquis accumulés ces dernières années, à travers des sessions de formation des entraîneurs et des arbitres, et un le soutien logistique aux pays qui en ont besoin.

Le cyclisme africain a commencé à gagner une certaine notoriété mondiale, a-t-il assuré, notant que des pays comme le Maroc, l'Afrique du Sud et l'Egypte ont franchi des étapes significatives dans ce sens.