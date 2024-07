Casablanca: Des panélistes soulignent l'importance d'intégrer l'IA dans le tissu économique et entrepreneurial

Les participants à un forum organisé par la Chambre de commerce, d'industrie et de services de Casablanca-Settat (CCISCS) et l'Organisation arabe pour le développement administratif (OADA), relevant de la Ligue des Etats arabes, ont plaidé pour l'intégration de l'IA dans le tissu économique et entrepreneurial.



Lors de ce forum organisé à Casablanca (9 et 10 juillet), sous le thème "Le climat d'investissement à l'ère des transformations technologiques modernes: le rôle de l'intelligence artificielle dans la promotion de l'entrepreneuriat", ils ont aussi appelé à créer des plateformes d'échange pour les entrepreneurs arabes.



Ce forum s’est assigné comme objectif de sensibiliser les entrepreneurs et les investisseurs à l'importance des transformations technologiques modernes, en particulier l'intelligence artificielle (IA), et à leur impact sur le climat d'investissement et l'environnement des affaires.



Cet événement a été également l’occasion de présenter des modèles réels et des études de cas illustrant les avantages pratiques de l'utilisation de l'IA dans divers domaines d'activité, contribuant ainsi à stimuler l'innovation et l'investissement, rapporte la MAP.



Les travaux de ce forum ont été sanctionnés par un ensemble de recommandations, visant à promouvoir l'intégration de l'IA dans le tissu économique et entrepreneurial. Il s’agit, entre autres, de l'inclusion de l'IA dans les programmes éducatifs dès le plus jeune âge, sensibiliser au rôle de l'IA dans l'investissement et la prise de décision, développer les compétences humaines en technologies modernes et encourager les politiques gouvernementales soutenant l'investissement en IA.



Le forum a, par ailleurs, appelé à renforcer les partenariats public-privé dans l'innovation technologique, lancer des compétitions pour les projets innovants en IA et stimuler la R&D en solutions technologiques.



Le forum a vu la participation d'Ibrahim Ben Zouina, président de la Commission du partenariat et de la coopération internationale à la CCISCS, de Rania Abdel Razek, présidente du Groupe de communication et d'information de l'OADA, ainsi que de divers acteurs économiques de la région Casablanca-Settat.



A noter que ce forum s'est articulé autour de quatre sessions principales: L'impact des technologies modernes sur l'environnement économique, l'application de l'IA pour l'innovation et la croissance, les politiques gouvernementales favorisant l'investissement en IA et des études de cas sur l'impact de l'IA dans le monde des affaires.