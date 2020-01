Carton plein du Onze national féminin

La sélection nationale féminine des moins de 17 ans s'est imposée, vendredi à Djibouti, face à son homologue djiboutienne sur le large score de 7 buts à 0 dans le cadre du 1er tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine U17 qui se déroulera en Inde en 2020.

La formation marocaine a copieusement dominé son adversaire tout au long de la rencontre, suscitant les applaudissements du public venu assister à ce match.

Les réalisations des Lionnes de l'Atlas ont été l'œuvre de Hajar Errakas (4è), Salma Temmar (17è), Oumaima Heddiya (27è), Hajar Jbilou (44è), Salma Stiten (55è), Khaoula Knia (89è) et Wissal Nassiri (90è).

S’exprimant à l’issue de cette rencontre, la sélectionneuse nationale, Lamia Boumehdi, a déclaré que tous les matchs comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde féminine U17 sont importants, ajoutant que cette victoire va donner de la confiance au groupe pour la suite.

Dans une déclaration à la MAP, Mme. Boumehdi a souligné que l’objectif de l’équipe est de se qualifier à la Coupe du monde, se disant optimiste quant aux chances de la sélection de décrocher le ticket qualificatif pour le Mondial.

Dans le cadre du 1er tour des éliminatoires, la sélectionneuse nationale a fait appel à Chaimae Chaouni (Chabab Atlas Khénifra), Imane Fikri (Association Etoile Avenir), Hiba El Hamdaoui (Association Etoile Avenir), Zineb Roudani (Association Etoile Avenir), Salma Stiten (Fath Union Sport), Tammar Salma (Fath Union Sport), Jbilou Hajar (Fath Union Sport), Wissal Nassiri (Ajial Tadamon), Hassania Bourchouq (Club sportif municipalité Ait Melloul) et Fatouma Oujerda (Association Najah Azrou).

Elle a également convoqué Hajar Belkasemi (Ajial Tadamon), Leila Dahrouch (Ajial Tadamon), Khadija Imelouane (Association Atlas 05), Khaoula Knia (Association Atlas 05), Nouhalila Laoufi (Association Atlas 05), Nadia Zaour (Club municipalité Laayoune), Hajar Errakas (Ittihad Riyadi de Tanger), Heddiya Oumaima (Association Mohamedia Hassania Sportive), Zineb Arrari (Club sportif municipalité Meknes), Ikram Benjedi (Youssoufia de Berrechid) et Zineb Mouktadir (Association fidae pour le développement et la culture).

Le match retour aura lieu le 24 janvier courant.

Par ailleurs, la sélection marocaine féminine de football des moins de 20 ans affrontera son homologue égyptienne le 17 courant au Caire en match aller comptant pour la phase éliminatoire qualificative à la Coupe du monde.

Ce match sera arbitré par un trio algérien (Lamiae Othaman assistée par Feryal Issmi et Hanan El Rali), selon la Confédération africaine de football (CAF).