Carlos René Hernandez : La visite à Laâyoune consacre la pertinence du soutien du Parlacen à la marocanité du Sahara

Le président du Parlement centraméricain, Carlos René Hernandez, a affirmé que sa visite récemment dans le Royaume à la tête d'une délégation du Parlacen, marquée par un déplacement à Laâyoune, a conforté les membres de cette instance parlementaire régionale dans la pertinence de leur soutien à l'intégrité territoriale du Royaume et à sa souveraineté

sur l'ensemble de ses territoires.



Cette visite, intervenue à l'invitation du président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid, a également consacré auprès des membres du Parlacen la justesse de leur soutien clair à l'initiative marocaine d'autonomie en tant que solution réaliste et crédible à ce différend régional, a-t-il souligné.



Cette position a été exprimée lors d'une réunion entre M. Hernandez et les représentants de la section de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers auprès du Parlacen, respectivement Abdelali Barouki et Ahmed Lakhrif, en présence de l’ambassadeur du Maroc en République dominicaine, Hichame Dahane, à l'occasion de l'Assemblée générale du Parlement centraméricain, tenue mercredi à Saint-Domingue, indique un communiqué de la Chambre des conseillers.



Au cours de cette rencontre, le président du Parlacen a exprimé la gratitude des composantes de cet organe parlementaire régional pour le soutien apporté par la Chambre des conseillers à l'organisation du Forum régional sur les migrations, tenu en marge de l'Assemblée générale du Parlement centraméricain.



Il a, par la même occasion, exprimé sa reconnaissance et celle de sa délégation pour l'accueil qui leur a été réservé lors de leur récente visite dans le Royaume (14-17 avril), ajoute le communiqué.



M. Hernandez a également rappelé les différentes rencontres de la délégation du Parlacen avec des responsables parlementaires et territoriaux marocains, saluant, dans ce contexte, la réunion entre le Bureau de la Chambre des conseillers, sous la présidence de Mohamed Ould Errachid, et le Parlement centraméricain à Laâyoune.



Cette réunion a été couronnée par la "Déclaration de Laâyoune 2025", dans laquelle le Parlement centraméricain a, de nouveau, salué le climat de stabilité et de développement économique et social dans les provinces du Sud du Royaume et confirmé la position ferme de cette instance parlementaire régionale quant à la justesse de la cause de l'intégrité territoriale du Maroc.



Pour sa part, M. Lakhrif a souligné que cette récente visite, qui a coïncidé avec la célébration du 10e anniversaire de l'adhésion du Parlement marocain en tant que membre observateur permanent au sein du Parlacen, a confirmé la solidité des relations entre les deux institutions parlementaires et ouvert de nouvelles perspectives pour les hisser au niveau

d'un véritable modèle de coopération parlementaire Sud-Sud, note la même source.



Il s'est également félicité des positions fraternelles nobles exprimées par le président du Parlement centraméricain lors de son intervention à la séance d'ouverture du 3e Forum du dialogue parlementaire Sud-Sud, organisé, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, par la Chambre des conseillers, le Forum du dialogue Sud-Sud, ainsi que la Ligue des Conseils de la Choura, des Sénats et des Conseils similaires d’Afrique et du monde arabe.



Lors de son intervention, M. Hernandez avait hautement salué les initiatives de

développement et de solidarité de Sa Majesté le Roi visant à promouvoir la coopé-

ration Sud-Sud.



De son côté, M. Barouki a passé en revue les étapes phares des relations entre les Parlements marocain et centraméricain, qui reposent, depuis dix ans, sur le respect,

la concertation et la coordination des positions au sein des forums multilatéraux.



Il a indiqué que la volonté de renforcer et de consolider ce processus s'inspire du

choix stratégique du Maroc de diversifier ses partenaires et de promouvoir la coopération Sud-Sud, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, et comme le Souverain l'a confirmé à travers Sa visite historique dans les pays d'Amérique latine en 2004, conclut le communiqué.