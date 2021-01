Cardi B décroche le premier rôle dans une comédie

Les premiers pas de Cardi B au cinéma semblent avoir été assez convaincants pour que des producteurs lui proposent un premier rôle. La rappeuse sera en effet la star d’Assisted Living, un film produit par la Paramount qui, selon les premières informations, devrait être dans la veine de Tootsie ou de Mrs Doubtfire. Autrement dit, Cardi B va se grimer. Variety affirme en tout cas que l’interprète de WAP jouera une voleuse qui, pour échapper à la police, ne trouvera pas de meilleure solution que de se déguiser en vieille dame pour se cacher dans la maison de retraite de sa grandmère… Tout un programme.



Pour ceux qui s’inquiètent en lisant ce synopsis, il faut préciser que le script est signé Kay Oyegun, une scénariste qui s’est fait remarquer pour son travail sur la série This Is Us, encensée par la critique depuis cinq saisons. L’ascension de Cardi B sur grand écran est fulgurante. Après des débuts prometteurs dans Queens aux côtés de Jennifer Lopez, la rappeuse a été recrutée pour un rôle dans le 10e volet de la franchise Fast and Furious. Une filmographie encore modeste, qui n’a pas empêché la Paramount de parier sur celle qui enchaîne les tubes depuis la sortie de Bodak Yellow en 2017. On comprend le studio. En 2020, Cardi B, qui détient le record de singles au sommet des classements américains, a reçu le titre prestigieux de Femme de l’année remis par la bible musicale Billboard. Très populaire sur les réseaux sociaux, où elle n’hésite pas à se livrer sous toutes les coutures, la star est aussi la première artiste féminine à avoir signé le morceau le plus populaire de l’année à trois reprises (en 2017, 2018 et 2020) depuis le début du XXIe siècle.