Cap sur le podium Merci. Sektioui & Co !

Tous les rêves sont permis. Nos Olympiques ne cessent de servir au fil des matches un football à la fois plaisant et efficace. Que leur demander de plus ? Sinon de continuer à nous combler. Les Américains viennent d’en faire les frais vendredi au Parc des princes à Paris pour le compte des quarts de finale du tournoi de football des JO. Les portes du dernier carré s’ouvrent désormais toutes grandes. D’entrée de jeu, les poulains de Tarik Sektioui ont cherché à être les premiers sur le ballon face à des Américains bien plus costauds. La défense n’a en aucun moment paniqué. Les latéraux Ouahidi et Hakimi sont même allés jusqu’à porter le danger à chaque fois dans le camp adverse. Et en toute logique, ces beaux efforts ont payé. Rahimi, encore lui, se fait flancher et obtient un penalty qu’il se charge admirablement de transformer à la demi-heure de jeu. Un feu de paille, cette première mitemps ? Nullement. La domination marocaine se fera encore plus outrageuse par trois autres buts. A la 63ème minute, au gré d’une superbe action collective, l’excellent Ezzalzouli pique un beau sprint sur le côté gauche et centre à ras de terre, sur un plateau, vers le beau Akhomach intelligemment à l’affût. 2 à 0 pour le Maroc évidemment ! Sauf que le festival maroco-marocain allait se poursuivre, sept minutes plus tard, le grandissime Achraf Hakimi part dans une chevauchée après avoir luimême stoppé net une tentative américaine et placve intelligemment le cuir face à un keeper et une défense médusés. Ce n’est pas fini. Il y aura un quatrième but pour finir en beauté. Un penalty tout aussi justifié que le premier et c’est le tout nouveau arrivant Mouhoub (ça veut tout dire) qui se propose et marque au temps additionnel (90+1). Une qualification amplement méritée au dernier carré, tour où les poulains de Tarik Sektioui devront affronter le vainqueur du match des quarts de finale entre l’Espagne et le Japon. Pour rappel, lors de la phase de poules de ce tournoi de football des JO de Paris, les Lionceaux de l’Atlas avaient terminé en pole position avec six points au compteur suite à leurs victoires face à l’Argentine (2-1) et l’Irak (3-0) contre une seule défaite devant l’Ukraine (2-1).



M.B.A