Campagnes de sensibilisation aux dangers du Covid-19 à Ain Chock et Sidi Moumen

La préfecture d'arrondissement d'Ain Chock à Casablanca a lancé, lundi, une vaste campagne de sensibilisation à l'importance des mesures préventives contre le Covid-19. "Souk Al Khalil" était le point de départ de cette campagne qui se poursuivra jusqu'au 30 octobre. Ainsi, les commerçants au même titre que les citoyens ont été appelés à porter obligatoirement le masque et à respecter la distanciation physique pour préserver leur santé et protéger aussi leurs familles. A cette occasion, la chef de la division d'action sociale à la préfecture d'arrondissement d'Ain Chock, Hind Hanine, a indiqué que cette campagne s'inscrit dans le cadre d'une série d'actions programmées par les autorités locales depuis l'annonce du premier cas lié au coronavirus, précisant qu'elle sillonnera plusieurs quartiers dans l'objectif de communiquer directement avec l'ensemble des citoyens, particulièrement dans les espaces commerciaux et auprès des marchands ambulants où l'activité est intense et le risque de contamination est fort. Selon Hind Hanine, la préfecture d'arrondissement d'Ain Chock prévoit également, dans le cadre de cette campagne, des visites aux familles en situation de précarité qui ont bénéficié d'actions de soutien en ces moments de crise, estimant que ce geste humanitaire encouragera la scolarisation des enfants à besoins spécifiques ou en situation difficile, dans le respect des mesures préventives contre le Covid-19. La préfecture a également mobilisé une équipe constituée d'étudiants de centres de l'OFPPT pour sensibiliser la population à l’importance du respect des mesures barrières, a-t-elle relevé, ajoutant que ces étudiants ont bénéficié d’une formation d'une semaine en la matière. Une caravane mobile a été mise à disposition pour sillonner notamment l’espace territorial relevant d'Ain Chock, Californie, Sidi Messaoud, Lamkanssa et Sidi Maarouf, outre la distribution de flyers et de masques. Pour Safaa Bouhli, une étudiante impliquée dans cette action, l’adhésion à ce genre d’initiative traduit la responsabilité de tout un chacun pour sensibiliser aux risques liés au Covid-19, tout en rappelant l'importance du respect des mesures barrières, essentiellement le port du masque et la distanciation physique, sans omettre la stérilisation systématique des commerces. De son côté, Mohammed Laaroussi, commercant à "Souk El Khalil", a salué l’organisation de cette campagne de sensibilisation, mettant l’accent sur l'adhésion totale des professionnels à cette opération pour le bien de tous. Une campagne de sensibilisation au danger du nouveau coronavirus a eu également lieu, ce week-end, au quartier populaire de Sidi Moumen à Casablanca, dans le cadre des actions de proximité menées par la société civile. Outre la distribution des masques de protection, cette campagne, organisée par l'Association Arrissala pour l'éducation et l'estivage (section Sidi Moumen), visait à adresser un message clair et sincère à la population de ce quartier à forte densité démographique: "Vaut mieux prévenir que guérir". Dans ce contexte, Zakaria Chaâbi, membre du bureau de l'association, a indiqué, dans une déclaration à la MAP, que cette campagne a eu un écho favorable auprès de la population en quête de plus d'informations au sujet de cette pandémie pour prévenir la contamination. L'objectif escompté, à travers cette campagne, consiste à communiquer directement avec les gens sur la manière de lutter contre la propagation du virus, a-t-il ajouté. Le port correct du masque, le respect de la distanciation physique, l'usage du gel hydroalcoolique, le lavage régulier des mains avec de l'eau et du savon, la limitation des déplacements et des attroupements figurent parmi les règles d'or à adopter pour faire face à cette crise sanitaire, a rappelé Zakaria Chaâbi. Après avoir mis l'accent sur l'importance de cette action, compte tenu du nombre élevé des contaminations dans la capitale économique, il a relevé que cette dernière s'inscrit dans le cadre d'une campagne nationale organisée par l'association dans différentes villes du Royaume. Les associations de la société civile de la métropole adhèrent pleinement aux efforts nationaux de lutte contre le nouveau coronavirus, à travers l'organisation de campagnes de sensibilisation pour la prévention contre cette crise sanitaire.