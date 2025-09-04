"Calle Malaga" de Maryam Touzani remporte le Prix du public

Le long-métrage marocain "Calle Malaga" de Maryam Touzani a remporté, samedi soir, le Prix du public dans la catégorie Spotlight en sélection officielle de la 82e édition du Festival international du film de Venise.



Tourné au Maroc, "Calle Malaga" raconte l'histoire d'une Espagnole de 79 ans qui vit seule à Tanger où elle profite de sa ville et de son quotidien.



La vie de Maria bascule lorsque sa fille Clara arrive de Madrid pour vendre l'appartement dans lequel elle a toujours vécu. Déterminée à rester dans cette ville qui l'a vue grandir, elle met tout en œuvre pour garder sa maison et récupérer les objets d'une vie.

Dans une déclaration à la MAP, Maryam Touzani s’est dite très émue d’avoir reçu le prix de la prestigieuse Mostra de Venise.



"Ce prix est très important pour moi car il signifie que le film a touché les cœurs. Quand on fait un film, c’est forcément qu’on va transmettre quelque chose de profond. C’est une très belle récompense et j’en suis très heureuse", a ajouté la réalisatrice marocaine.



Le producteur du long-métrage, Nabil Ayouch a, dans une déclaration similaire, exprimé son sentiment de grande fierté pour le Prix du public à ce grand festival cinématographique, tout en félicitant Maryam Touzani "pour le merveilleux travail de réalisation qu’elle a accompli".



"Il s’agit d’un prix qui, de manière plus large, récompense aussi le cinéma marocain et tous les efforts qui ont été fournis ces dernières années autant par les professionnels que les institutions qui nous soutiennent pour hisser le 7e art national aux plus hauts niveaux", a-t-il tenu à préciser.



"Calle Malaga" participera la semaine prochaine au Festival international de Toronto (TIFF).

Le Maroc a pris part à la 82e Mostra de Venise (27 août-06 septembre) à travers le Venice Production Bridge, où le Royaume a été invité d'honneur pour la première fois de son histoire.