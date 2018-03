Calendrier du championnat jusqu’à la fin de la saison

Ci-après le planning de la programmation de la 21ème à 30ème journée de la Botola Pro D1 qui tient compte :

1- de la circulaire FIFA n°1580 du 19 mai 2017 qui fixe la date du 20 mai 2018 pour la clôture des championnats nationaux ;

2- du temps imparti : 10 week-ends (entre le 16 mars et le 20 mai) pour la programmation de 10 journées de la Botola Pro D1 et 5 journées de plus pour la programmation des matchs interclubs de la CAF (CL&CC) pour les clubs WAC, DHJ, RCA et RSB :