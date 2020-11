Calendrier de la Botola Pro 1 de football

I l a été procédé, dimanche au Complexe Mohammed VI de football à Maamora, au tirage au sort de la Botola Pro D1 et Pro D2 de football qui débutera le 4 décembre prochain pour prendre fin le 18 août 2021. La première journée verra le champion sortant, le Raja de Casablanca, se déplacer à Rabat pour défier le FUS, alors que les deux promus, le MAS et le SCCM affronteront respectivement l’ASFAR à Fès et le MAT à Tétouan. Pour le derby casablancais, il faudra attendre la 10ème journée pour la manche aller (WAC-Raja) et la 25ème journée pour le retour (Raja-WAC).