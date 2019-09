Calcio : L'Inter s’offre le derby lombard et la pole position

L' Inter Milan continue son début de saison parfait et l'a encore enjolivé samedi en battant nettement l'AC Milan 2-0 lors du "derby de la Madonnina", ce qui lui vaut de reprendre la première place du championnat d'Italie, brièvement abandonnée à la Juventus. L'Inter était favorite de ce derby de Milan et elle a géré la partie en favorite, laissant derrière elle la déception de son entrée ratée en Ligue des champions mardi face au Slavia Prague (1-1). Le Milan, de son côté, a vaguement fait illusion en tenant le 0-0 jusqu'à la pause et par quelques contres, menés notamment par l'ancien Lillois Rafael Leao. Mais il y avait en fait plusieurs classes d'écart entre les deux équipes. Devant le président de la Fifa Gianni Infantino et le Brésilien Ronaldo, ancien joueur des deux équipes, l'Inter a traduit cette supériorité par deux buts, mais aussi deux tirs sur le poteau, un but annulé pour un horsjeu millimétrique et au moinstrois occasions très nettes sauvées par Donnarumma, meilleur joueur du Milan, de loin. Le premier but nerazzurro a été inscrit par Brozovic sur une frappe déviée, que les Rossoneri n'auraient jamais dû autoriser (1-0, 49e). Ensuite, c'est Lukaku qui a marqué le deuxième but, d'un superbe coup de tête sur un impeccable centre de Barella (78e). L'Inter se retrouve donc avec 12 points en quatre matches et quelques certitudes en plus car Milan, qui glisse à la 9e place et a encore beaucoup de travail, était son adversaire le plus sérieux après les plus modestes Lecce, Cagliari et Udinese. L'équipe d'Antonio Conte est lancée mais la Juventus, qui a péniblement battu le Hellas Vérone samedi (2-1), n'est pas loin, seulement deux longueurs derrière. Trois jours après le match nul ramené de Madrid face à l'Atlético en Ligue des champions (2-2), la Juventus avait été légèrement remaniée, avec les premières titularisations de la saison pour Buffon, Dybala, Ramsey et Demiral. Confronté à la concurrence de l'inépuisable Matuidi, Rabiot n'a de son côté toujours pas eu sa chance et est resté sur le banc pendant 90 minutes. "Que doit penser Rabiot ? Que Matuidi est fort", a résumé son entraîneur Maurizio Sarri. Face au promu véronais, les Bianconeri ont eu du mal à imposer leur supériorité et ont même été menés au score après une phase de jeu étonnante et spectaculaire. Vérone a obtenu un penalty, frappé sur le poteau par Di Carmine. Lazovic, qui avait suivi, a lui trouvé... la barre. Mais dans le prolongement de l'action, à peine 15 secondes après la frappe initiale de Di Carmine, Miguel Veloso a expédié un tir fantastique dans la lucarne de Buffon (21e). L'avantage du Hellas n'a cependant pas tenu très longtemps et, pour sa première en tant que titulaire, Ramsey a égalisé d'une frappe lointaine, détournée par Günter (1-1, 31e). Après la pause, c'est Ronaldo qui a mis la Juve en tête en transformant un penalty obtenu par Cuadrado (49e). Le score n'a ensuite plus bougé, même si les deux équipes ont eu des occasions. Dimanche, Naples (4e) devait jouer à Lecce, alors que Bologne (3e) devait recevoir l'AS Rome (10e).