CPS de l'UA: Sous le leadership de SM le Roi, le Maroc a fait de l’éducation un pilier majeur de la coopération avec les pays africains frères

Le Maroc, sous le leadership visionnaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a fait de l’éducation un pilier majeur de la coopération internationale notamment avec les pays africains frères, a réitéré la délégation marocaine, mercredi à Addis-Abeba, devant le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA).



La délégation marocaine qui intervenait lors d’une Séance publique du CPS sur "l’éducation inclusive dans les situations de conflit en Afrique", a souligné que le Royaume a mis en place des stratégies nationales ambitieuses pour le développement de l’éducation au niveau national et dans le cadre de son interaction sud-sud.



Le Maroc a fondé son modèle de coopération envers ses frères du sud sur des programmes de formation professionnelle et académique en faveur des jeunes africains, a rappelé la délégation marocaine lors de cette réunion tenue par visioconférence.



Cet important pilier de la vision solidaire de Sa Majesté le Roi est porté par l'Agence marocaine de coopération internationale (AMCI) qui accorde des bourses d'études à des milliers d'étudiants africains chaque année, leur permettant de poursuivre leurs études dans les universités et les écoles supérieures marocaines, a réaffirmé la délégation.



Dans ce sens, la délégation marocaine a noté que depuis 1999, quelque 35000 étudiants issus de 47 pays africains, ont poursuivi leurs formations dans des universités, instituts et centres de formation du Maroc, après avoir bénéficié de bourses d’étude octroyées par le Maroc.



Cet intérêt pour l’éducation ne se limite pas à ce volet qui vient d’être décrit, il englobe également l’aménagement et le renforcement des infrastructures dédiées dans plusieurs pays frères, a ajouté la délégation marocaine.



Par ailleurs, et conscient de l’importance que revêt la thématique de l’éducation, en rapport avec la paix et la sécurité, le Royaume du Maroc a organisé, en marge de la 44ème session du Conseil Exécutif de l’Union africaine, au niveau ministériel, un Déjeuner-Débat sur le thème « Éducation, jeunesse, diversité culturelle : Vecteurs de la Paix et de la Sécurité en Afrique, où les différents intervenants ont relevé l’importance cruciale de l'éducation dans la promotion des valeurs, des compétences et de la responsabilité sociale des écoles, a rappelé la délégation marocaine.



Revenant sur la thématique de cette réunion, la délégation marocaine a souligné que les conflits armés et les instabilités politiques ont des conséquences dévastatrices sur les systèmes éducatifs. Ceci se manifeste, entre autres, à travers la destruction des infrastructures scolaires et le déplacement des populations, interrompant ainsi leur scolarité et perturbant les systèmes éducatifs des zones d'accueil, sans oublier le détournement des budgets vers les efforts de guerre, au détriment de l'éducation et de la promotion de sa qualité, a-t-elle relevé.



Inversement, a affirmé la délégation marocaine, l'éducation inclusive peut jouer un rôle crucial dans la prévention et la résolution des conflits, à travers la promotion des valeurs de paix, de tolérance et de respect mutuel, le développement des compétences telles que la communication et la pensée critique, le renforcement du dialogue interculturel et la compréhension mutuelle entre les différentes communautés.



Dans les contextes de conflit, l’éducation peut être une source d’espoir et d’opportunités pour les enfants et les jeunes, et peut contribuer à bâtir des sociétés plus résilientes. A partir de là, il est essentiel, voire capital, d'investir dans l'éducation, de protéger les écoles et de promouvoir des systèmes éducatifs inclusifs et de qualité, a insisté la délégation.