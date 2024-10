COP 16 biodiversité. L'Afrique au cœur des débats sur la conservation et le financement

Une association pour stimuler la recherche et l'action est née à Mohammédia



La conférence internationale : «Variabilité et changement climatique en Afrique : impacts, adaptation et résilience», co-organisée par l’Association marocaine de climatologie, la Faculté des lettres et des sciences humaines Mohammédia, l'Université Hassan II de Casablanca, l'Université Sidi Mohamed Ben Abdallah de Fès (Dhar El-Mehraz) et la faculté des langues des Arts et des sciences humaines Aït Melloul –Université Ibn Zohr, a donné naissance à une nouvelle corporation scientifique. Il s’agit de l’Association africaine de la climatologie (AAC) destinée à promouvoir l’échange, la collaboration et la coopération entre les climatologues à travers tout le continent africain.



Force de proposition



« L’Afrique, en raison de sa diversité géographique, est exposée à une variété de risques climatiques, allant de la désertification croissante au Nord, aux inondations dans les zones tropicales et côtières, en passant par les sécheresses récurrentes dans les régions du Sahel. L’objectif de l’Association africaine de la climatologie est non seulement de mieux comprendre ces phénomènes à travers la recherche collective, mais aussi de proposer des solutions adaptées aux réalités locales », a déclaré Abdelmalek Saloui, président de la nouvelle association, lors de l’assemblée constitutive qui a saisi l’occasion pour remercier la direction de l’Université de Mohammédia, les autorités locales et les partenaires privés. Et de préciser : « Grâce à des partenariats avec des universités, des centres de recherche et des institutions internationales, l’association œuvre à la diffusion des connaissances sur les tendances climatiques en Afrique, tout en favorisant le développement de nouveaux outils et méthodes pour prévoir, analyser et atténuer les impacts du changement climatique. Elle encourage également la formation et le renforcement des capacités des jeunes chercheurs africains afin qu’ils puissent jouer un rôle actif dans la résolution des problèmes climatiques régionaux ».



A ce propos, l’AAC compte organiser des conférences, ateliers et séminaires permettant aux climatologues africains d’échanger sur leurs travaux, d’établir des collaborations transfrontalières et de s’engager dans des projets communs. Elle soutient également la publication de recherches scientifiques sur les spécificités climatiques du continent et met l’accent sur l’importance d’une coopération accrue entre les climatologues africains et leurs homologues des autres régions du monde.



Affronter les défis climatiques



L’ACC ambitionne également de répondre aux besoins urgents de la région en matière de préparation au changement climatique. « En facilitant la coopération entre les experts africains, elle contribue à développer des stratégies résilientes pour les populations locales, tout en encourageant les gouvernements à adopter des politiques climatiques basées sur des données scientifiques fiables. En outre, l’association joue un rôle important dans la sensibilisation du public et des décideurs politiques à l'importance de la lutte contre le changement climatique. Elle vise à promouvoir une meilleure intégration des connaissances scientifiques dans les politiques nationales et régionales, afin de garantir que les réponses aux défis climatiques soient efficaces, durables et équitables pour tous les Africains », a conclu le président de l’ACC.



Stimuler le débat



Il y a lieu de noter que la conférence : «Variabilité et changement climatique en Afrique : impacts, adaptation et résilience», a été marquée par un ensemble de contributions scientifiques très riches. Au total, 78 articles ont été présentés, couvrant des thèmes allant de la variabilité climatique aux solutions d’adaptation. Parmi ces contributions, une conférence encadrée, suivie de 42 communications scientifiques ont permis de stimuler des discussions et d'approfondir la réflexion sur la gestion du changement climatique en Afrique.



Ces travaux ont largement abordé la question de la variabilité et du changement climatique en Afrique, ainsi que leurs implications pour le développement durable du continent. Des solutions pratiques visant à renforcer la résilience des populations face aux événements climatiques extrêmes, tels que les inondations et les sécheresses, ont été discutées, offrant des pistes intéressantes pour les décideurs politiques.



Les chercheurs de plusieurs pays africains, tels que le Maroc, le Bénin, le Soudan, le Tchad, le Togo, le Congo Brazzaville, la Mauritanie et l'Egypte, ont présenté leurs travaux. Ils ont exploré des scénarios climatiques spécifiques et proposé des projets concrets pour améliorer l’adaptation des sociétés africaines face aux défis climatiques.



Des chercheurs issus d’institutions de renom, telles que l’Université Mohammed VI de Ben Guérir, l’Institut Hassan II d’agriculture et de médecine vétérinaire, l’Institut Scientifique de Rabat, l’Institut national de l’urbanisme et de la construction, et d’autres universités publiques à travers le pays (Oujda, Fès, Tétouan, Meknès, Mohammédia, Rabat, Casablanca, Marrakech, entre autres), ont enrichi les débats par des analyses approfondies et des études de cas pertinentes.



Formuler des recommandations



Les discussions ont permis, en outre, de formuler plusieurs recommandations pour aider les décideurs politiques et économiques à adopter des stratégies adaptées pour faire face aux conséquences du changement climatique. Qu'il s'agisse de la gestion des inondations en période d'abondance ou des pénuries en période de sécheresse, les experts ont souligné l'importance d'une planification proactive et d'une coopération accrue entre les différents acteurs.



Les travaux scientifiques de ce colloque seront publiés sous forme d’un ouvrage collectif. Ce document visera à rassembler l’ensemble des contributions scientifiques et à fournir aux décideurs régionaux, nationaux et africains un cadre de réflexion pour élaborer des politiques climatiques plus efficaces et durables. L’objectif est de présenter cet ouvrage aux autorités compétentes pour influencer positivement la prise de décision à différents niveaux et contribuer ainsi à la lutte contre le changement climatique en Afrique et au-delà.



Spécial réalisé par Hassan Bentaleb