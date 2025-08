Messi absent pour une durée indéterminée en raison d'une "blessure musculaire mineure"

Lionel Messi sera absent pour une durée indéterminée en raison d'une "blessure musculaire mineure à la jambe droite", a indiqué son club de l'Inter Miami, dans un communiqué publié dimanche.



Le meneur de jeu de 38 ans s'est blessé samedi en début de match face au club mexicain de Necaxa, à Fort Lauderdale (Floride), lors d'une rencontre comptant pour la Leagues Cup, une compétition mêlant équipes de MLS et mexicaines.



Messi "a subi des examens médicaux afin d'évaluer l'étendue de la gêne musculaire qu'il a ressentie" pendant le match et qui l'a contraint à quitter le terrain, explique l'Inter Miami dans son communiqué.



"Les résultats ont confirmé une blessure musculaire mineure à la jambe droite. Son retour sur le terrain dépendra de son évolution clinique et de sa réponse au traitement", ajoute le communiqué.



Le retour de la vedette argentine de 38 ans n'est donc pas prévu pour l'instant, un coup dur pour Miami dans la Leagues Cup, que le club avait remportée en 2023 juste après l'arrivée de Messi en Floride, ce dernier ayant marqué 18 buts et offert 9 passes décisives en 18 matches de MLS cette saison.