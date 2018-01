CHAN 2018 : Sellami appelle à honorer le rendez-vous et à réaliser les ambitions du public

L'équipe nationale marocaine des joueurs locaux sera appelée à honorer sa participation au prochain Championnat d'Afrique des nations (CHAN-2018) et à réaliser les ambitions du grand public marocain, a souligné, jeudi à Rabat, le sélectionneur national, Jamal Sellami.

"Toutes les composantes de l'équipe nationale (joueurs, staffs technique et administratif...) travaillent avec sérieux pour aller le plus loin possible dans cette compétition", a déclaré Sellami à la presse lors d'une séance d’entraînement au stade annexe du Complexe sportif Prince Moulay Abdellah.

L'organisation du CHAN au Maroc constitue une occasion de plus pour le groupe national, d’apporter au public marocain assoiffé de victoires une autre joie (qualification au Mondial et sacre du WAC) et de confirmer le rayonnement du football marocain, a-t-il ajouté.

"Les préparatifs, qui ont commencé le 31 décembre, se déroulent dans de très bonnes conditions, avec la participation de la majorité des joueurs, excepté ceux blessés à la dernière minute", a précisé Sellami.

Concernant l'état physique des joueurs, le médecin de l'équipe nationale, Said Zakini, a expliqué que les Lions de l'Atlas sont en bon état de santé, sauf Hamid Ahadad, qui a été contraint de quitter le team à cause d'une blessure.

"Bencharki et Banoun souffrent également de légères blessures, mais ils seront en mesure de continuer l'aventure et de défendre les couleurs nationales lors du CHAN", a-t-il poursuivi.

Sellami avait déjà dévoilé la liste finale des 23 joueurs qui disputeront le CHAN-2018. Les éléments retenus disputeront samedi à Casablanca un match de préparation contre le Cameroun.

Pour rappel, la cinquième édition du CHAN sera disputée du 13 janvier au 4 février à Tanger, Casablanca, Marrakech et Agadir.