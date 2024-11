CFG Bank améliore son PNB consolidé de 36% à fin septembre 2024

Le produit net bancaire (PNB) consolidé de CFG Bank a atteint 678 millions de dirhams (MDH) à fin septembre 2024, en hausse de 36% par rapport à la même période un an auparavant.



Le PNB à caractère récurrent, décomposé en marge d'intérêt (+36% à 285 MDH) et commissions (+34% à 277 MDH), a augmenté de 35% à 561 MDH, précise CFG Bank dans un communiqué publié sur le site de l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).



Concernant le PNB à caractère moins prévisible (intermédiation boursière, trading obligataire et actions, corporate finance), il s'est élevé à 116 MDH, en progression de 41% comparativement à fin septembre 2023, grâce notamment à un marché actions favorable en 2024, rapporte la MAP.



Par ailleurs, le résultat brut d'exploitation (RBE) consolidé ressort à 280 MDH au 30 septembre, marquant une augmentation de 50% par rapport à la même période en 2023, et progresse à un rythme plus soutenu que le PNB, suite à la bonne maîtrise des charges.



Quant à l'encours de crédits, il s'est établi à 14,5 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre, en croissance de 33% sur 12 mois, soit une production nette de 3,6 MMDH, tirée essentiellement par le segment "Entreprises".



Les dépôts de la clientèle ont progressé de 24% en glissement annuel, avec une collecte nette de près de 2,9 MMDH, pour s'établir à fin septembre 2024 à 15,2 MMDH. Les dépôts non rémunérés représentent en moyenne 46% de l'ensemble des dépôts et ce, malgré la très forte croissance des crédits.



Côté perspectives, la bonne performance affichée au cours du 3ème trimestre permet de confirmer la guidance annuelle de CFG Bank, telle que révisée à la hausse en septembre dernier.