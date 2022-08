CAN des U23: Tirage au sort des éliminatoires jeudi au Caire

Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations U23 Total Energies (CAN Maroc-2023) aura lieu, jeudi prochain au Caire (11h00 GMT). Un total de 38 associations membres sont engagées dans ces éliminatoires africaines, indique la Confédération africaine (CAF) sur son site officiel, précisant que le Maroc est automatiquement qualifié comme pays hôte du tournoi final. La Coupe d'Afrique des nations U23 Total Energies (Maroc-2023) est prévue en juin 2023 au Maroc et servira de tournoi qualificatif pour les Jeux olympiques d'été (JO Paris-2024), ajoute la CAF. Voici, par ailleurs, le calendrier et le format des éliminatoires:



1er tour (aller/retour): 19 - 27 septembre 2022

2ème tour (aller/retour) : 21 - 23 octobre 2022/ 28 - 30 octobre 2022 3ème tour (aller/retour) : du 20 au 28 mars 2023



Format :

1er tour :

Les 20 équipes les moins bien classées joueront le 1er tour (élimination directe en matches aller et retour) dont 10 équipes seront qualifiées pour le deuxième tour. Une équipe de l'UNAF : Libye. Trois équipes de la WAFUA:Gambie, Guinée Bissau et Mauritanie. Trois équipes de la WAFU B : Burkina Faso, Niger & Togo. Une équipe de l'UNIFFAC: RD Congo.Cinq équipes du CECAFA : Djibouti, Ethiopie, Rwanda, Sud Soudan et Tanzanie. Sept équipes du COSAFA : Angola, Botswana, Eswatini, Madagascar, Maurice, Mozambique et Namibie.



2e tour: Les 10 équipes qualifiées du 1er tour + les 18 exemptées du 1er tour disputeront le 2e tour (matchs à élimination directe aller et retour) dont 14 équipes seront qualifiées pour le 3e tour.

UNAF : Algérie, Egypte et Tunisie

WAFUA:Guinée, Mali, Sénégal et Siena Leone

WAFU B : Bénin, Côte d'Ivoire, Ghana et Nigeria

CECAFA : Soudan et Ouganda

UNIFFAC : Cameroun, Congo et Gabon

COSAFA : Afrique du Sud et Zambie



3e tour : Les 14 équipes qualifiées du 2e tour disputeront le 3e tour(matchs à élimination directe aller et retour) et les sept équipes qualifiées rejoindront le pays hôte, le Maroc pour le tournoi final.