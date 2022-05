CAN de hand Egypte 2022: Le Sept national hérite du pays hôte

Le tirage au sort de la 25ème édition de la Coupe d'Afrique des nations de handball (Egypte-2022), qui s'est déroulé jeudi au Caire, a placé l'équipe marocaine dans le groupe A aux côtés du pays hôte et du Cameroun.



L'Egypte accueillera du 9 au 19 juillet le championnat d'Afrique de handball, avec la participation de 14 équipes réparties en quatre groupes, alors que le match d'ouverture du tournoi opposera l'Egypte au Cameroun.



Voici par ailleurs la composition des groupes du tournoi :



Groupe A: Egypte, Maroc, Cameroun

Groupe B: Algérie, Gabon, Guinée, Kenya

Groupe C: Tunisie, Cap-Vert, Nigéria

Groupe D: Angola, RD Congo, Sénégal, Zambie



Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale, tandis que les 5 premiers du tournoi se qualifieront pour la Coupe du monde 2023 en Suède et en Pologne.

L'Egypte est détentrice du titre de championne d'Afrique, après avoir remporté la compétition lors de la dernière édition, qui s'est déroulée en Tunisie.