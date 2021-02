CAN U20 : Rude épreuve ghanéenne pour le Onze national

Le Onze national U20 affrontera, ce soir à partir de 20 heures au stade de Nouadhibou, son homologue ghanéen pour le compte de la deuxième journée du groupe Cde la CAN de la catégorie qui se déroule actuellement en Mauritanie. Cette opposition sera précédée par l’autre match de ce groupe entre la Gambie et la Tanzanie. Ça sera une confrontation entre deux sélections qui s’étaient imposées lors de la première journée. L’EN avait battu la Gambie par 1 à 0, tandis que le Ghana a atomisé son adversaire tanzanien, scellant le sort de cette partie sur le score de 4 à 0.



Après sa victoire d’entrée, le Onze national a pratiquement assuré sa qualification aux quarts de finale, tour auquel accéderont les deux premiers de chaque groupe (A, B et C) en plus des deux meilleurs troisièmes. Mais il vaut mieux décrocher le ticket du prochain tour en étant leader ou second du groupe en vue d’éviter les gros calibres.



Sur le papier, les faveurs des pronostics penchent du côté des Black Stars, mais les Lionceaux de l’Atlas, qui retrouvent la Coupe d’Afrique des nations après une longue absence de 16 ans, ne manqueront certainement pas de jouer à fond leur chance dans l’espoir d’obtenir un bon résultat à même de leur booster le moral et leur permettre d’envisager la troisième sortie contre la Tanzanie, prévue lundi prochain, sous de bons auspices.



Il convient de signaler en dernier lieu que pour le compte de la seconde journée du groupe A, disputée mercredi, la sélection du pays hôte, la Mauritanie, battue lors de la manche inaugurale par le Cameroun, s’est ressaisie, en surclassant le Mozambique par 2 à 0. L’autre match de ce groupe a vu les Lions indomptables, l’une des équipes prétendant au titre, prendre le meilleur sur l’Ouganda (1- 0).



M.B