CAN U20 : Le Maroc dans le groupe B avec le Nigeria, la Tunisie et le Kenya

La sélection marocaine des moins de 20 ans de football a hérité du groupe B de la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de la catégorie (Egypte-2025), au terme du tirage au sort, effectué dimanche au Caire. Le groupe B de cette compétition continentale, qui se tiendra du 27 avril au 18 mail prochain, comprend outre le Maroc, champion d’Afrique en 1997, les sélections du Nigeria, de la Tunisie et du Kenya.



Le groupe A se compose de l’Egypte, pays hôte, de la Zambie, du Sierra Leone, de l’Afrique du Sud et de la Tanzanie, alors que la poule C est formée du Sénégal, champion en titre en 2023, de la République centrafricaine, de la RD Congo et du Ghana. A l’issue de la phase de groupes, les deux premières équipes de chaque poule ainsi que les deux meilleurs troisièmes se qualifieront pour les quarts de finale, et la compétition se poursuivra sous un format à élimination directe.



Les quatre meilleures équipes obtiendront leur qualification pour la Coupe du monde U-20 de la FIFA 2025, qui se déroulera au Chili du 27 septembre au 19 octobre 2025. Le tirage au sort de cette compétition a été refait, après que la Confédération africaine de football ait annoncé le 27 mars dernier, l’attribution des droits d’organisation de la Coupe d'Afrique des nations U20 2025 à l'Association égyptienne de football (EFA) et au gouvernement égyptien, après le retrait de la Côte d’Ivoire pour des circonstances imprévues.



Le Maroc avait poinçonné son ticket pour la phase finale après avoir terminé en tête des qualifications de la zone UNAF, organisées dans la ville égyptienne de Suez, en novembre dernier.