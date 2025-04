CAN U17 : Les Lionceaux à un pas de la finale

Impressionnants depuis le début de la compétition, les Lionceaux de l'Atlas espèrent continuer sur leur lancée et franchir un pas de plus vers le titre de la Coupe d'Afrique des nations (CAN U17) quand ils affronteront la Côte d'Ivoire en demi-finale, mardi (20h00) au stade El Bachir à Mohammedia.



Les poulains de Nabil Baha, qui ont décroché leur billet pour le carré d'As avec brio, en venant à bout de l'Afrique du Sud par 3 buts à 1, ne veulent pas s'arrêter en si bon chemin d'autant plus qu'ils ne sont qu'à deux matchs du sacre.



Face aux Eléphanteaux, ils seront, comme à l'accoutumée, poussés par un leur public, qui répond toujours présent, apportant un soutien précieux aux joueurs de l'équipe nationale.

Certes, leur tâche ne sera pas facile, mais les Lionceaux ont démontré au fil des rencontres qu'ils ont le talent et la maturité nécessaires pour relever tous les défis et poursuivre leur dynamique victorieuse jusqu'au titre.



Brillants défensivement (1 seul but concédé) et offensivement (11 buts marqués), ils auront toutes les armes pour l'emporter face aux Ivoiriens et se hisser en finale.



Pour ce faire, le coach national Nabil Baha peut compter sur plusieurs joueurs de grande qualité à l'instar de Ilies Belmokhtar, Abdellah Ouazane, Ziad Baha, Driss Aït Cheikh, ou encore le gardien Chouaib Bellaarouch, élu dans le Onze-type de la phase de groupes de la CAF.



Très solide depuis le début de la compétition, le dernier rempart de l'équipe nationale U17, issu de l'Académie Mohammed VI de football, incarne remarquablement la formation de haut niveau dispensée par cette structure de référence.



Trois autres joueurs, issus de l'Académie Mohammed VI, figurent dans l'effectif de l'équipe nationale disputant cette CAN, à savoir le gardien de but Soufiane El Idrissi, le défenseur Ilyass Hidaoui et l’attaquant Adam Jout.



Ces joueurs illustrent les grands efforts consentis par le Royaume dans le domaine de la formation footballistique, comme en témoigne le modèle réussi de l'Académie Mohammed VI qui contribue considérablement au rayonnement du football national en faisant émerger des générations de footballeurs talentueux.

Et les exploits des différentes sélections nationales sur les scènes continentale et internationale ne font que le confirmer.



Pour sa part, l'adversaire du Maroc en demies, la Côte d'Ivoire, aborde ce match crucial avec le moral gonflé à bloc après avoir éliminé en quarts le tenant du titre, le Sénégal, aux tirs au but 5-3 (temps réglementaire 0-0).



Meilleure attaque en phase de groupes avec 10 buts, dont 6 pour le seul Alynho Haïdara, l'équipe ivoirienne a de nombreux atouts à faire valoir et repose sur un collectif bien organisé et discipliné tactiquement.



L'équipe nationale doit ainsi sortir le grand jeu pour écarter la Côte d'Ivoire et avancer sereinement dans la quête du sacre continental.

L'autre demi-finale opposera le Burkina Faso au Mali, mardi à 17h00 au stade Larbi Zaouli à Casablanca.