CAN U17 : Le Onze national accroché par son homologue sénégalais

Les Lionceaux du Sénégal ont attendu les deux dernières minutes de la rencontre contre ceux du Maroc pour égaliser et arracher le partage des points lors de leur premier match (groupe B) des phases finales de la CAN U17 qui se déroulent actuellement en Tanzanie.

Le Chamazi Stadium dans la banlieue de Dar-es-Salam comme s’il sentait que cette rencontre serait un grand moment de football, s’est habillé de ses plus beaux atours pour ce Maroc-Sénégal qui a été ‘’d’un très grand niveau technique’’, ont indiqué les deux entraîneurs, Jamal Sellami et Malick Daff.

Et c’est le Maroc qui est bien entré dans la partie passant à côté de l’ouverture du score à plusieurs reprises, même si avec le capitaine Mouhamadou Diaw sur un centre de Samba Diallo, le Sénégal aurait pu faire le hold-up à la 29ème minute.

Dans l’ensemble, le Maroc tenait bien le match et c’est fort logiquement qu’il a ouvert le score à la 47ème minute, deux minutes après le retour des vestiaires par Tawfik Bentaleb, à la reprise d’un dégagement manqué d’un défenseur sénégalais.

1-0, ce n’était pas cher payé pour les Lionceaux de la Téranga qui ont échappé à la correction à deux reprises quand Faisal Boujemaoui a raté respectivement une reprise de la tête et en second lieu perdu son duel avec le portier sénégalais.

Malick Daff, qui devait prendre des risques, a fait entrer ses trois remplaçants et c’est l’un d’eux, Aliou Baldé (entré à la 62ème minute), profitant d’une hésitation de la défense marocaine, qui a égalisé à deux minutes de la fin du temps réglementaire.

A l’issue de cette rencontre, Jamal Sellami a fait savoir : ‘’Je suis satisfait de mes joueurs qui ont fait un gros match et nous n’étions pas loin de la victoire. Mais en face, il y avait aussi une belle équipe sénégalaise qui n’a jamais lâché l’affaire. Or, avec la chaleur et l’humidité, il était difficile de garder toute sa sérénité et sa lucidité jusqu’à la fin de la partie. C’est ce qui est arrivé à la fin du match avec ce but encaissé’’.

Quant au jeune international marocain, Tawfik Bentayeb, élu meilleur joueur du match, il a indiqué que ‘’c’est un plaisir de recevoir cette distinction, nous venons de faire un gros match mais dommage que la victoire n’était pas au bout. Mais, nous sommes sur la bonne voie pour la suite de la compétition’’.

Pour sa part, le sélectionneur du Sénégal, Malick Daff, a souligné que ‘’le Maroc nous a posé de sérieux problèmes tout au long de la partie en empêchant nos relances à partir de la défense. Heureusement avec les changements, la solution est venue du banc et ce nul nous satisfait entièrement. C’était un bon match’’.

Le deuxième match du Onze national est prévu ce jeudi contre le Cameroun alors que la troisième rencontre est programmée dimanche prochain contre la Guinée.

A signaler que dans l’autre match de ce groupe, le Cameroun a surclassé la Guinée par 2 à 0.