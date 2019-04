CAN U17 : L’EN acculée à franchir le cap camerounais

Le Onze national des cadets affrontera, aujourd’hui à partir de 12h00 au stade Chamazi à Mbagala en Tanzanie, son homologue camerounais, match comptant pour la seconde journée du groupe B de la CAN 2017.

A propos de ce match, le sélectionneur national, Jamal Sellami, a fait savoir lors de la conférence de presse d’avant match que ‘’nous nous attendons à un combat physique, des duels, un match différent de celui joué contre le Sénégal mais nous avons notre potentiel’’, lit-on sur le site officiel de la Confédération africaine, cafonline.com. Et de souligner que ‘’nous ne sommes pas venus pour jouer un seul bon match, l’objectif, c’est d’aller au bout en mettant tous les atouts de notre côté’’.

Quant à l’entraîneur du Cameroun, Thomas Libih, il a indiqué que ‘’le Maroc est une belle équipe qui aime avoir la possession, donc nous allons leur laisser le ballon et faire ce que nous savons faire le mieux’’. ‘’Nous allons mettre en avant nos qualités, nous voulons être compacts’’, a ajouté le technicien camerounais refusant le statut de favori.

Un match clé pour la suite de la compétition de l’EN après avoir été accrochée lors de la première journée par le Sénégal qui a forcé le nul à deux minutes de la fin du temps réglementaire (1-1), alors que la sélection camerounaise reste sur une victoire devant la Guinée par 2 à 0.

A noter que la CAF a désigné pour cette rencontre l’arbitre mauritanien Beida Dahane qui sera assisté par Abelmiro Dos Reis Monte Negro de São Tomé-et-Príncipe et Eric Ayimavo Aymar Ulrich du Bénin.

Le match Maroc-Cameroun sera suivi par la confrontation qui mettra aux prises la Guinée avec le Sénégal (15h00) et sera arbitrée par le referee ougandais Mashood Ssali. Lors de la troisième journée prévue dimanche prochain, le Maroc jouera la Guinée, tandis que le Cameroun sera à l’épreuve du Sénégal.

Les matches de la troisième manche se joueront en simultané (14h00), sachant que les deux premiers décrocheront leurs tickets pour les demi-finales du tournoi et le Mondial de la catégorie dont la 19ème édition aura lieu du 5 au 7 novembre prochain au Brésil.