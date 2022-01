CAN-2021. Mise en vente des billets

Le comité local d'organisation a lancé mardi la vente des billets d'accès aux stades pour la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2021) qu'organise le Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022.



Les prix des tickets, proposés dans 27 points de vente des sites de la compétition, oscillent entre 3.000 francs CFA (environ 5 dollars) et 20.000 francs CFA (environ 35 dollars) pour des matchs différents.



Selon le protocole adopté par la Confédération africaine de football (CAF), seuls les spectateurs munis d'une carte de vaccination ou de preuves de tests à la Covid-19 auront accès aux stades de la compétition.



La Confédération africaine de football (CAF) a fixé à 80%, le nombre de spectateurs dans les stades accueillant l'équipe du pays organisateur, et à 60% le taux de remplissage pour les autres matches comptant pour cette 33-ème édition de la CAN.



Les autorités camerounaises ont annoncé mardi que des mesures préventives plus strictes contre le nouveau coronavirus seraient en vigueur avant, pendant et après la CAN.



Plus de personnel et d'équipements ont été déployés dans les points d'entrée, les lieux d'hébergement, les sites de compétition et les zones de supporteurs pour faire appliquer des mesures telles que le port obligatoire du masque, le respect de la distanciation sociale ou le lavage fréquent des mains, a-t-on indiqué à l'issue d'une réunion présidée par le Premier ministre Joseph Dion Ngute.



"Concernant l'accès au stade, vous devez être vacciné et vous devez faire un test rapide toutes les 24 heures ou un test PCR tous les deux jours. Cette condition doit être observée dans les zones de supporters, le Village CAN et d'autres endroits peuplés. Nous avons le personnel et le matériel", a déclaré à la presse le ministre de la Santé publique, Malachie Manaouda.



"Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que la CAN soit exempte de la Covid-19", a-t-il ajouté.



Le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des nations sera donné ce dimanche 9 janvier au stade d'Olembe à Yaoundé. Le Cameroun affrontera le Burkina Faso à 17h00, heure locale.