CAN 2019 : Les 24 équipes connues

Une première depuis 1980! La Tanzanie s'est qualifiée pour sa seconde Coupe d'Afrique des nations grâce à sa victoire 3-0 contre l'Ouganda, déjà qualifié, dimanche, lors de la dernière journée des éliminatoires de la CAN-2019 où les cinq derniers tickets ont été distribués.

Les Taifas stars ont devancé le Cap-Vert, troisième de la dernière édition et le Lesotho, deux équipes qui pouvaient prétendre à la qualification mais qui se sont tenues en échec 0-0.

Dans le groupe D, le Togo de l'entraîneur français Claude Le Roy est éliminé après sa défaite 2-1 au Bénin, malgré un but de l'inusable Emmanuel Adebayor. Les Ecureuils béninois disputeront leur quatrième CAN, la première depuis 2010.

Dans les autres matches de la journée, le Zimbabwe s'est lui aussi qualifié après avoir défait le Congo 2 à 0. Les Warriors terminent en tête du groupe G devant la RD Congo, qui passe elle aussi après sa victoire (1-0) sur le Liberia grâce à un but de Cédric Bakambu.

De son côté, l'Afrique du Sud a également validé son billet pour l'Egypte où aura lieu la prochaine CAN l'été prochain. Les Bafana Bafana se sont imposés 2-1 en Libye grâce à un doublé de Percy Tau.

Les sélections qualifiées

Voici la liste des 24 équipes qualifiées pour la Coupe d'Afrique des nations 2019, prévue en Egypte du 21 juin au 19 juillet.

Sénégal et Madagascar (groupe A), Maroc et Cameroun (groupe B), Mali et Burundi (groupe C), Algérie et Bénin (groupe D), Nigeria et Afrique du Sud (groupe E), Ghana et Kenya (groupe F), Guinée et Côte d'Ivoire (groupe H), Angola et Mauritanie (groupe I), Tunisie (groupe J) et Egypte (pays organisateur), Guinée-Bissau et Namibie (groupe K), Ouganda et Tanzanie (groupe L).