CAN 17/ Nabil Baha : C'est une grande fierté de se qualifier en finale

La qualification de l'équipe du Maroc en finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) des moins de 17 ans constitue "une grande fierté", a indiqué mardi à Mohammedia, le sélectionneur national, Nabil Baha.



"C’est une très grande fierté de se qualifier en finale de la CAN. Je savais que ça sera difficile face à des équipes qui ont de grandes qualités, mais j’ai cru en la capacité de mon groupe à atteindre cet objectif", a-t-il souligné lors d'une conférence de presse tenue suite à la demi-finale remportée par le Maroc face à la Côte d'Ivoire aux tirs au but.



"C’est la deuxième finale consécutive de la CAN U17 que le Maroc va disputer. Nous allons chercher la victoire car nos joueurs méritent d’être champions d’Afrique", a insisté le coach national, ajoutant que "nous savions que pour atteindre la finale on devait faire de grands efforts. Le match d’aujourd’hui a été difficile et physique mais les joueurs ont été au rendez-vous malgré la fatigue".



Il a noté que "les joueurs ont bien abordé ce match, mais il faut désormais se tourner vers la finale", faisant remarquer que "tout le monde attendait le Burkina Faso en finale, mais nous allons affronter le Mali, une bonne équipe qui va loin dans les compétitions continentales"

Abordant la performance du gardien de but Chouaib Bellaarouch, Nabil Baha a insisté que "sa prestation a été décisive". "Il a une grande part de responsabilité dans cette victoire (...). Je savais que j’ai un bon gardien de but, ce qu’il a prouvé durant ce match".



Le gardien de but Chouaib Bellaarouch, désigné homme du match, a, pour sa part, souligné le rôle de ses coéquipiers, notant que "l'équipe a bien défendu et bataillé pour remporter cette victoire".



Il a, par ailleurs, mis en avant sa formation à l’Académie Mohammed VI de football qui a été cruciale, grâce notamment aux entraîneurs et formateurs qui l'ont accompagné et encadré.

"L’apport de l’Académie dans ma formation et ma performance lors du match d’aujourd’hui est indéniable", a-t-il insisté.

Le coach de la Côte d’Ivoire, Bassiriki Diabaté, a, de son côté, salué la performance des deux équipes "qui ont déroulé un très bon football dans le cadre du fair-play".



"J’ai demandé à mes joueurs de se libérer et de jouer au football malgré l'enjeu de ce match, ce qui a été palpable dans leur jeu en deuxième période", a-t-il expliqué, ajoutant que "nous avons un autre match important de classement face au Burkina Faso et nous allons l’aborder avec le même état d’esprit pour l'emporter".