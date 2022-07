CAFAwards 2022-Dames : Ghizlane Chebbak nominée pour le titre de joueuse de l'année

L'internationale marocaine Ghizlane Chebbak fait partie de la liste restreinte des nominées pour le titre de meilleure joueuse de l'année, dévoilée parla Confédération africaine de football (CAF), à une semaine de la cérémonie prévue à Rabat. La liste publiée parla CAF comprend 10 nominées pour le titre de joueuse de l'année et autant pour celui de joueuse interclubs de l'année.



Ghizlane Chebbak est également en lice pour ce deuxième titre, aux côtés de Sanaa Mssoudy et Fatima Tagnaout, toutes les trois sociétaires de l'AS FAR.



Par ailleurs, leur compatriote Yasmine Zouhir (AS Saint-Etienne) concourt pour le titre de meilleure jeune joueuse, et le sélectionneur national Reynald Pedros pour celui du meilleur entraîneur. L'AS FAR est, quant à elle, en lice pour le titre du meilleur club.



Les catégories "Jeune joueuse de l'année" et "Club féminin de l'année" comptent cinq nominés chacune. Par ailleurs, 10 nominés ont été sélectionnés pour la catégorie "Entraîneur de l'année", après avoir pris en considération les matchs de la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des nations féminine TotalEnergies Maroc 2022.



Les vainqueurs de chaque catégorie seront désignés par un jury composé de la Commission technique de la CAF, des représentants des médias, des entraîneurs principaux et des capitaines des Associations membres et des clubs impliqués dans la phase de groupes des compétitions interclubs pour la saison 2021/2022.

- Ci-après les listes complètes des nominés:



- Joueuse de l'année :

· Ajara Nchout Njoya (Cameroun & Internazionale Milano)

· Evelyn Badu (Ghana et Avaldsnes)

· Doris Boaduwaa (Ghana & Sekondi Hasaacas)

· Ghizlane Chebbak (Maroc & AS FAR)

· Asisat Oshoala (Nigeria & Barcelone)

· Andile Dlamini (Afrique du Sud et Mamelodi Sundowns)

· Bambanani Mbane (Afrique du Sud et Mamelodi Sundowns)

· Chrestinah Thembi Kgatlana (Afrique du Sud & Atletico Madrid/Racing Louisville)

· Refiloe Jane (Afrique du Sud & AC Milan)

· Grace Chanda (Zambie & BIIK Kazygurt)



- Joueuse interclubs de l'année :

· Andile Dlamini (Mamelodi Sundowns)

· Bambanani Mbanie (Mamelodi Sundowns)

· Andisiwe Mgcoyi (Mamelodi Sundowns)

· Evelyn Badu (Sekondi Hasaacas/Avaldsnes)

· Doris Boaduwaa (Sekondi Hasaacas)

· Ghizlane Chebbak (AS FAR)

· Sanaa Mssoudy (AS FAR)

· Fatima Tagnaout (AS FAR)

· Rose Bella (Malabo Kings)

· Lundi cadeau (River Angels/FC Robo)



- Jeune joueuse de l'année :

· Evelyn Badu (Ghana & Sekondi Hasaacas/Avaldsnes)

·DorisBoaduwaa (Ghana & Sekondi Hasaacas/Avaldsnes)

· Yasmine Zouhir (Maroc & AS Saint-Etienne)

· Lundi Cadeau (Nigeria & Rivers Angels/FC Robo) · Flourish Sebastine (Nigeria & Bayelsa Queens).



- Entraîneur de l'année (femmes) :

· Gaoletlhoo Nkutlwisang (Botswana)

· Gabriel Zabo (Cameroun)

· Yusif Basigi (Hasaacas Ladies)

· Reynald Pedros (Maroc)

· Randy Waldrum (Nigeria)

· Serigne Amar Mousse Niang Cissé (Sénégal)

· Désirée Ellis (Afrique du Sud)

· Jerry Tshabalala (Mamelodi Sundowns)

· Samir Landolsi (Tunisie)

· Bruce Mwape (Zambie)



- Club de l'année (femmes) :

· Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)

· Sekondi Hasaacas (Ghana)

· AS FAR (Maroc)

· Malabo Kings (Guinée équatoriale)

· Rivers Angels (Nigeria).



NB: Equipe nationale de l'année: En raison de l'absence précédemment d'une grande compétition féminine, l'équipe organisatrice des CAFAwards 2022 a revu le processus de sélection pour cette importante catégorie.



La Coupe d'Afrique des nations féminine TotalEnergies Maroc 2022 sera prise en compte comme l'un des critères de sélection d'un vainqueur, digne du statut du prix et du football féminin en général. Le vainqueur sera annoncé le 23 juillet 2022 lors du dernier match de la CAN féminine.