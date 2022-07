CAF Awards 2022: Achraf Hakimi dans la short-list

L' international marocain et sociétaire du PSG, Achraf Hakimi, figure dans la liste restreinte des nominés pour la catégorie du meilleur joueur africain des CAF Awards 2022, dévoilée lundi par la Confédération africaine de football (CAF). La liste du meilleur joueur africain des CAF Awards 2022, dont la cérémonie aura lieu le 21 juillet courant à Rabat, comprend également le joueur africain de l'année 2019, le Sénégalais Sadio Mane (Bayern Munich), l'Algérien Riyad Mahrez (Manchester City) et l’Egyptien Mohamed Salah (Liverpool), entre autres. Elle comprend aussi les Camerounais Karl Toko Ekambi (Olympique Lyonnais) et Vincent Aboubacar (Al-Nasr d’Arabie Saoudite), l'Ivoirien Sébastien Haller (Ajax), le Guinéen Naby Keita (Liverpool) et les Sénégalais Edward Mendy (Chelsea) et Kalidou Koulibaly (Napoli).