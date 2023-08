C1 et C2 continentales. C’est parti pour l’ASFAR et le FUS

C’ est parti pour la nouvelle saison des Coupes africaines des clubs qui verront une fois encore la participation de quatre formations marocaines, deux en Ligue des champions, le WAC et l’AS FAR, et autant en Coupe de la Confédération CAF, la RSB et le FUS.



En Ligue des champions et pour le compte du premier tour préliminaire, l’ASFAR devra faire son entrée en lice dimanche à 16h00 à Lomé pour donner la réplique au champion du Togo, Kara. Un match aller que les Militaires sont tenus de bien négocier en vue d’envisager la seconde manche dans de bonnes dispositions.



Quant au Wydad, finaliste de la précédente édition, à l’instar des autres grosses cylindrées engagées, il sera exempt de ce tour de chauffe. En Coupe de la Confédération, le FUS, troisième de la Botola la saison écoulée, entamera la compétition (match aller du premier tour préliminaire) à domicile en donnant la réplique au Complexe Moulay El Hassan de Rabat, dimanche à 21h00, au club béninois de Loto, coaché parl’ex-international marocain, Abdeslam Ouaddou.



Une confrontation qui s’annonce à la portée du club de la capitale, lauréat de cette épreuve en 2010.Bien entendu, laRenaissance deBerkance, double vainqueur de la Coupe de la Confédération en 2020 et 2022 et finaliste en 2019, n’entamera la compétition qu’au prochain tour.



M.B