C’est parti pour le tournoi de football des Jeux africains

La douzième édition des Jeux africains qu’abritera le Maroc de la période allant du 16 au 31 août courant débutera par la programmation du tournoi de football qui connaîtra la participation des sélections nationales masculine et féminine des U20.

Suite au tirage au sort effectué en juin dernier au Caire, la sélection nationale masculine évoluera dans le groupe A aux côtés de l’Afrique du Sud, du Nigeria et du Burkina Faso. Quant au groupe B, il est composé du Sénégal, du Mali, du Burundi et du Ghana.

A l’instar des garçons, l’équipe nationale féminine se produira également dans la première poule qui renferme les Onze de l’Algérie, du Mali et de la Guinée Equatoriale.

L’équipe nationale masculine, qui aura à se produire au stade municipal de Témara, entamera ce vendredi ses matchs du premier tour contre l’Afrique du Sud, avant d’affronter respectivement le Burkina et le Nigeria les 20 et 23 courant, sachant que le coup d’envoi des trois rencontres sera donné à partir de 17h30.

Les deux premiers de chaque groupe baliseront leur chemin pour le stade des demi-finales, tour prévu le 27 août. La première demi-finale aura lieu au stade de Témara à 16h00, alors que la seconde (17h00) aura pour cadre le stade municipal d’El Manssouria.

Et c’est le stade Boubker Ammar à Salé qui abritera le match de classement le 29 de ce mois à 16 heures et la finale le lendemain à 17h00.

En étant hôte du tournoi, la sélection marocaine devra jouer à fond ses chances et l’objectif n’est autre que le titre lors de ces Jeux qui connaissent pour la première fois la participation du football national. Quant à la sélection nationale féminine, elle jouera ses matchs du tour inaugural au stade Boubker Ammar. L’entame est prévue aujourd’hui à 17h30 contre l’équipe d’Algérie, avant de donner la réplique, mardi prochain à 17h30, à la Guinée Equatoriale et au Mali le 23 août à 17 heures.

Les deux matches comptant pour les demi-finales sont prévus le lundi 26 août, l’un au stade Boubker Ammar à 16 heures et l’autre au stade des Chênes à 17h00.

La finale de consolation aura lieu le 28 courant au stade des Chênes à 17h30, alors que la grande finale se déroulera le lendemain à partir de 17 heures au stade Boubker Ammar.

Il convient de signaler en dernier lieu que le groupe B du tournoi de football féminin renferme les sélections du Cameroun, de la Zambie, de l’Afrique du Sud et du Nigeria.