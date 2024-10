C’est parti pour la 25ème édition du Rallye du Maroc

Le coup d'envoi de la 25ème édition du Rallye du Maroc, cinquième et dernière étape des championnats du monde Rallye-Raid (W2RC), a été donné dimanche à Marrakech avec une étape de qualifications sur une distance de 74 kilomètres.



Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette édition, qui se poursuit jusqu'au 11 octobre courant, réunit les plus grands noms mondiaux et arabes de ce sport mécanique, avec un parcours total de 2.468 kilomètres, dont 1.512 kilomètres d'épreuves spéciales.



Ainsi, les première et deuxième étapes de cette manifestation sportive se déroulent à Zagora les 7 et 8 octobre sur des distances respectives de 496 et 475 kilomètres avant que la troisième étape, prévue le 9 octobre, ne relie Zagora à Mengoub, près de Bouaârfa, sur une distance de 676 kilomètres.



Les quatrième et cinquième étapes, qui se tiendront les 10 et 11 octobre à Mengoub, comprendront des parcours de 373 et 374 kilomètres respectivement, clôturant ainsi cette prestigieuse compétition.



La tête d’affiche de ce rallye sera la star qatarie Nasser Al-Attiyah, actuel leader du classement général du championnat du monde, qui sera en forte concurrence avec le Saoudien Yazeed Al-Rajhi, détenteur du titre de la dernière édition du Rallye du Maroc, ainsi que son compatriote Yasser Bin Saedan, qui cherche à décrocher un titre mondial dans la catégorie des véhicules légers (SSV).



Cette édition verra également la participation de champions internationaux, tels que l'Espagnol Carlos Sainz au volant d'une nouvelle voiture Ford, le champion français Sébastien Loeb au volant d'une voiture Dacia, en plus du Brésilien Lucas Moraes, de la star saoudienne Dania Aqeel et du Qatari Ahmed Fahad Al-Kuwari.



Le rallye du Maroc connaît aussi la participation de 271 véhicules, dont 126 voitures conformes aux règlements de la Fédération internationale de l'automobile (FIA), et 136 motos affiliées à la Fédération internationale de motocyclisme (FIM), représentant 28 pays.



La catégorie des motos connaîtra, quant à elle, une compétition acharnée, notamment entre le Botswanais Ross Branch de l'équipe Hero, l'Américain Ricky Brabec sur Honda et le Français Adrien Van Beveren de l'équipe Yamaha.



Le Maroc participe à ce rallye avec l'équipe "Africa Rallye Team", représentée par le duo Jawhara Bennani et Amine Guessous dans la catégorie "Challenge", ainsi que par Ali Oubassi et Hanane Amraoui dans la catégorie Open.



Dans la catégorie motos, le Marocain Soleiman Al Dhahri participe au "Rally 3", avec l'objectif d'améliorer sa troisième place obtenue lors de la dernière édition.



Les organisateurs espèrent que la 25ème édition du Rallye du Maroc sera un succès à tous les niveaux, passionnante, pleine de défis et de compétition intense entre les concurrents.