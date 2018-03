C’est parti pour la 13ème édition de la “Transmarocaine multisports”

52 athlètes marocains et étrangers répartis en 26 équipes se sont mis en jambes, lundi à Essaouira, à l'occasion du lancement de la 13è édition de la "Transmarocaine multisports", un événement alliant sport, mental et solidarité, ainsi que la protection de l’environnement.

Lors de la première étape de cette course, les différentes équipes se sont lancées par un "Run and Bike" (un concurrent à pied et l’autre à vélo), de 19 km pour ensuite rallier l’arrivée à Sidi Kaouki, après un parcours de VTTO sur une distance de 16,5 km, dans un parcours relativement plat en bordure de mer.

Soutenue notamment par le ministère du Tourisme et le Groupe OCP, cette compétition s’adresse aux sportifs amateurs et professionnels souhaitant mesurer leur endurance et leur sportivité, en équipe et découvrir le Maroc dans un esprit sportif, convivial et solidaire.

La seconde étape de cette course devant relier Sidi Kaouki et le lac Zerrar, devait avoir lieu hier sur une distance de 35,5 km avec près de 700 m de dénivelé positif en VTT et course d’orientation.

Quant au programme de cette compétition qui se poursuivra jusqu’au 16 mars courant, il se décline en 5 étapes de 30 à 70 km par jour, avec des épreuves telles que le VTTO, la CO (course d’orientation), Run and Bike et Trail.

Ainsi, les concurrents feront au minimum deux disciplines en alternance, soit au total, les meilleurs compétiteurs feront 250 km et 280 km.

Cette compétition sera suivie du 22 au 26 mars courant par la 6è édition de la Course "Transmarocaine Tizi N’Trail", précise-t-on.

A rappeler que la Transmarocaine fait partie de l’ORWT (Outdoor Race World Tour), rassemblant le top mondial des courses multisports en extérieur incluant les raids multisports, courses Ironman et Trails.

Créée en 2005 afin de développer le sport aventure en mode écologique au Maroc, la Transmarocaine sert d’occasion idoine pour la découverte de la cité des alizés et ses environs pittoresques, à savoir: Cap Sim et de Sidi Kaouki, le lac Zerrar, la plage d’Iftane et les forêts de l’arganier.

Au-delà du concept sportif, cet événement se propose de véhiculer nombre de valeurs essentielles, à savoir "donner et partager en créant une passerelle vers les populations visitées et en participant à des actions caritatives sur le terrain et/ ou des projets de développement durable, et de renforcer l’esprit d’équipe en développant le collectif et en se soutenant mutuellement dans les épreuves".

La Transmarocaine permet également aux participants de se dépasser en testant leurs performances physiques, de vivre l’aventure et de veiller au respect et à la protection de la nature, et de partager des moments de joie et de bonheur avec les autochtones des différentes zones traversées.

C’est dire que les athlètes engagés par équipes de deux pour "la Transmarocaine multisports" et en individuel pour "la Transmarocaine Tizi N’ Trail", devront relever un réel défi sportif tout en vivant une véritable aventure dans les décors somptueux de la région d’Essaouira.

Pour ce qui est, par ailleurs, du programme de "la Transmarocaine Tizi N’Trail", il se compose de 3 étapes de 19 à 27 km par jour de course à pied ou randonnée pour un total de 75 km.

Quelque 150 concurrents(tes) devraient prendre part à cette épreuve, en mode course ou randonnée, représentant 11 nationalités, selon les organisateurs.