Bulletin de la CAN

L'ambassade du Royaume du Maroc au Caire a publié un guide destiné aux supporters marocains qui se rendront en Egypte pour encourager les Lions de l’Atlas lors de la Coupe d’Afrique des nations 2019 qui se déroulera du 21 juin au 18 juillet.

Le guide contient des informations générales sur le tournoi, y compris celles présentant un intérêt pour l'équipe nationale, telles que les dates et les stades qui accueilleront les rencontres, ainsi que des informations générales sur l'hébergement, la mobilité en Egypte et sur la manière de se procurer les billets des matches.

*********************

Le ministère égyptien de l'Intérieur a annoncé la mobilisation des services de sécurité pour assurer la sécurité de l'ensemble des activités de la Coupe d'Afrique des nations, qui s'ouvrira à partir de vendredi, afin de "fournir un environnement sûr au public et aux équipes participantes".

Le ministère a indiqué, dans un communiqué, que des plans de sécurité avaient été mis en place pour sécuriser tous les événements du tournoi, à commencer par l’arrivée des équipes et des invités de la CAN, la sécurité des résidences, des stades et des itinéraires, outre la fluidité de la circulation des voitures et des personnes.

**********************

La Confédération africaine de football (CAF) a décidé de faire appel à une société internationale espagnole pour superviser l'application de la VAR (assistance Vidéo à l'arbitrage) lors de la Coupe d'Afrique des nations, qui sera lancée vendredi en Egypte.

Le choix de la CAF s'est porté sur cette entreprise espagnole, l'une des plus grandes au monde et qui a fait ses preuves lors des championnats portugais et mexicain ainsi que lors de la Copa America qui se déroule actuellement au Brésil.

La technique de la VAR sera appliquée en Coupe d'Afrique des nations à partir des quarts de finale.

**********************

Les journaux égyptiens ont annoncé que l'international marocain Hakim Ziyech, sociétaire de l'Ajax Amsterdam, sera sous les feux des projecteurs de nombreux grands clubs européens.

Plusieurs clubs espagnols, italiens ou allemands, ont exprimé leur intention de se payer les services de l'international marocain qui brille de mille feux au sein de son équipe, notamment lors des compétions de la Ligue des champions, ajoutent les médias égyptiens.

Les même sources soulignent que Ziyech a l'opportunité de signer une nouvelle expérience professionnelle avec l'un des plus grands clubs du Vieux Continent et de réaliser son ambition de remporter la Ligue des champions.

**********************

Le titre de la Coupe d'Afrique des nations 2019 se jouera entre cinq équipes, à savoir l'Egypte, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie et le Sénégal, selon les pronostics de l'ancien entraîneur tunisien Nabil Mâaloul.