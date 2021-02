Bruxelles disposée à participer au financement d' une unité de production de vaccins au Maroc

La Commission européenne est prête à participer au financement d’une unité de production de vaccins au Maroc dédiée à l’Afrique, a affirmé, jeudi, un de ses porte-parole dans une déclaration exclusive à la MAP. Interrogé sur le rôle que peut jouer le Maroc au regard de son positionnement en tant que hub vers le continent africain, afin de soutenir à la fois la souveraineté de l'Europe dans les domaines de l'économie de la vie et être une plate-forme pour l'Afrique, le porte-parole a souligné que «dans le cas où des entreprises pharmaceutiques feraient une proposition claire et structurée, réunissant toutes les conditions d’une chaîne de production satisfaisante au Maroc – incluant les conditions techniques, réglementaires, de licence – la Commission européenne pourrait participer au financement d'une unité de production de vaccins dans le Royaume».



Le porte-parole a jugé "important que l’Afrique se dote d’une capacité endogène de production de vaccins". «Cette infrastructure est nécessaire au-delà de la pandémie du coronavirus», a-t-il expliqué, notant que «des discussions sont en cours à ce sujet entre l’Union européenne et l’Union africaine». Le porte-parole de l’exécutif européen a précisé que «les instruments financiers dont la Commission dispose, notamment le Fonds européen pour le développement durable plus (EFSD+), sont appropriés dans l’appui à des partenariats public-privé en général et dans ce domaine en particulier». Il a, par ailleurs, rappelé que la Commission européenne a mobilisé 456 millions d'euros d'aide bilatérale pour répondre aux besoins immédiats d’ordre sanitaire et socioéconomique au Maroc dans le cadre de la réponse à la pandémie du coronavirus.