Bruno Lage élogieux envers le “Maldini marocain ” Romain Saïss

L'entraîneur de Wolverhampton, Bruno Lage, n'a pas tari d'éloges envers Romain Saïss après la victoire des Wolves contre Brighton mercredi, qualifiant le défenseur de "Maldini marocain".



Saïss a marqué durant le temps mort de la première période, avec une volée bien placée qui a offert la victoire 1-0 aux Wolves. A l’issue de ce premier succès en cinq matchs, Lage a comparé le joueur de 31 ans à la légende de l'Italie et du Milan AC, Paolo Maldini. "Quand nos attaquants ne marquent pas, Saïss apparait. C'est pourquoi tout le monde le connaît comme le Maldini du Maroc", a indiqué Lage. "Il mérite ce but parce qu'il fait une bonne saison", a soutenu le coach portugais, relevant que "Saïss a eu une grosse occasion de marquer contre Manchester United.



Il a ensuite marqué contre Aston Villa et aurait pu marquer deux fois contre Brighton". "Il est là à chaque fois, il travaille dur et essaie d'améliorer son jeu. C'est tout à son honneur", a poursuivi Lage.



Les Wolves ont été léthargiques pendant une grande partie de la première mi-temps avant que Saiss ne trouve le chemin des filets. Ils se sont considérablement améliorés en deuxième période mais n'ont pas réussi à concrétiser leurs occasions. Grâce à cette victoire, Wolverhampton grimpe à la huitième place du classement avec 24 points en 17 journées de championnat.